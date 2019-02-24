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01:50 (мск), источник: ТАСС

Немки Яманка и Дразек стали победительницами Кубка мира по бобслею

ТАСС, 24 февраля. Немки Мариама Яманка и Анника Дразек стали обладательницами Кубка мира по бобслею сезона-2018/19 в соревнованиях двоек.

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Источник: AP 2019

На заключительном этапе, который проходит в канадском Калгари, спортсменки стали первыми, показав результат 1 минута 53,63 секунды. Второе место заняли американки Элана Майерс Тейлор и Лорен Гиббс (отставание — 0,31 секунды), третье — немки Штефани Шнайдер и Анн-Кристин Штрак (+0,42).

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Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Шокшуева заняли пятое место (+1,41), Любовь Черных и Мария Прошкина — 14-е (+2,80).

По итогам восьми этапов Яманка и Дразек набрали 1712 очков. Второе место заняли Шнайдер и Штрак (1606), третье — Майерс Тейлор и Гиббс (1460). Сергачева и Шокшуева стали четвертыми (1386), Черных и Прошкина — десятыми (976).

Яманка является олимпийской чемпионкой 2018 года.

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