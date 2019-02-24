Немки Яманка и Дразек стали победительницами Кубка мира по бобслею
ТАСС, 24 февраля. Немки Мариама Яманка и Анника Дразек стали обладательницами Кубка мира по бобслею сезона-2018/19 в соревнованиях двоек.
ТАСС, 24 февраля. Немки Мариама Яманка и Анника Дразек стали обладательницами Кубка мира по бобслею сезона-2018/19 в соревнованиях двоек.
На заключительном этапе, который проходит в канадском Калгари, спортсменки стали первыми, показав результат 1 минута 53,63 секунды. Второе место заняли американки Элана Майерс Тейлор и Лорен Гиббс (отставание — 0,31 секунды), третье — немки Штефани Шнайдер и
Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Шокшуева заняли пятое место (+1,41), Любовь Черных и Мария Прошкина — 14-е (+2,80).
По итогам восьми этапов Яманка и Дразек набрали 1712 очков. Второе место заняли Шнайдер и Штрак (1606), третье — Майерс Тейлор и Гиббс (1460). Сергачева и Шокшуева стали четвертыми (1386), Черных и Прошкина — десятыми (976).
Яманка является олимпийской чемпионкой 2018 года.