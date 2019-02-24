Яманка победила в общем зачете Кубка мира по бобслею, Сергеева — 4-я
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Немецкая бобслеистка Мариама Яманка одержала победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Немецкая бобслеистка Мариама Яманка одержала победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.
Яманка в субботу выиграла соревнования двоек на заключительном этапе в канадском Калгари.
Всего на счету немки четыре победы на восьми этапах и 1712 баллов в зачете Кубка мира.
Второй стала еще одна немка Штефани Шнайдер (1596), замкнула тройку американка Элана
Россиянка Надежда Сергеева набрала 1386 баллов и стала четвертой, её соотечественница Любовь Черных (976) — 11-я.