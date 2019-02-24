Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория0
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Кан
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:05
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:05
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес1
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Марсель
Футбол. Кубок России
19:00
Ростов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Наполи
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:30
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Реал
Хоккей. НХЛ
23:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс0
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
25.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
25.02
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Филадельфия ФлайерзОТ4
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз6
Монреаль Канадиенс3
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
14:28 (мск), источник: ТАСС

Демченко завоевала золото в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Виктория Демченко заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Второй стала немка Даяна Айтбергер, третье место заняла Натали Гайзенбергер.

Заключительный в сезоне этап Кубка мира по санному спорту завершится в воскресенье.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на ЧЕ в Минске
Логинову не дали выступить из-за ошибки СБР? Все намного сложнее
В топ-10 UFC новый боец из России. Четыре победы за 246 дней
Рэшфорд — звезда. Год назад он уже побеждал «Ливерпуль»
Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на ЧМ
«Ливерпуль» вновь потеряет очки в чемпионской гонке
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь