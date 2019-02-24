Демченко завоевала золото в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи
СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Виктория Демченко заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи.
СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Виктория Демченко заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи.
Второй стала немка Даяна Айтбергер, третье место заняла Натали Гайзенбергер.
Заключительный в сезоне этап Кубка мира по санному спорту завершится в воскресенье.