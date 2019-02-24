Российский скелетонист Третьяков во второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира

Источник: AP 2019

На заключительном этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в Калгари, Третьяков занял второе место и в общем зачете набрал 1704 очка. Его ближайший преследователь южнокореец Юн Сун Бин одержал победу на этапе и в общем зачете Кубка мира набрал 1680 очков, став вторым. Третье место в Кубке мира занял восьмикратный обладатель трофея латвиец Мартинс Дукурс (1533).

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33-летний Третьяков во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира. Свой первый трофей он завоевал в сезоне-2008/2009.

Третьяков в четвертый раз попал в тройку лучших по итогам сезона Кубка мира. Помимо победы в сезоне-2008/09 в его активе также два третьих места — в сезонах-2006/07 и 2016/17. Кроме того, впервые российские скелетонисты в одном сезоне выиграли общий зачет Кубка мира в соревнованиях мужчин и женщин. В субботу обладательницей трофея у скелетонисток стала Елена Никитина.

В активе Третьякова также золотая медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Россиянин является чемпионом мира 2013 года, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, чемпионом Европы — 2007, двукратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером европейских чемпионатов.