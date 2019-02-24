Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон Кэпиталз3
Нью-Йорк Рейнджерс1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид0
Бетис1
Футбол. Зарубежный
22:30
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Реал
Хоккей. НХЛ
23:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д3
Байер2
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма0
Наполи4
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн1
Марсель1
Футбол. Кубок России
19:00
Ростов1
Краснодар0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико2
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-960
Айнтрахт Ф3
Футбол. Зарубежный
17:05
Арсенал2
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
17:05
Манчестер Юнайтед0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье2
Реймс4
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза1
Кан1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
СПАЛ1
Хоккей. НХЛ
25.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
25.02
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
25.02
Аризона Койотс
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория1
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес1
Валенсия1
Все события
Фоторепортажи
10Елисеев завоевал серебро на ЧЕ в Минске
10Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах
21:14 (мск), источник: ТАСС

Российский скелетонист Третьяков во второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира

ТАСС, 24 февраля. Россиянин Александр Третьяков стал победителем общего зачета Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019.

Наверх
Источник: AP 2019

На заключительном этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в Калгари, Третьяков занял второе место и в общем зачете набрал 1704 очка. Его ближайший преследователь южнокореец Юн Сун Бин одержал победу на этапе и в общем зачете Кубка мира набрал 1680 очков, став вторым. Третье место в Кубке мира занял восьмикратный обладатель трофея латвиец Мартинс Дукурс (1533).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

33-летний Третьяков во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира. Свой первый трофей он завоевал в сезоне-2008/2009.

Третьяков в четвертый раз попал в тройку лучших по итогам сезона Кубка мира. Помимо победы в сезоне-2008/09 в его активе также два третьих места — в сезонах-2006/07 и 2016/17. Кроме того, впервые российские скелетонисты в одном сезоне выиграли общий зачет Кубка мира в соревнованиях мужчин и женщин. В субботу обладательницей трофея у скелетонисток стала Елена Никитина.

В активе Третьякова также золотая медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Россиянин является чемпионом мира 2013 года, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, чемпионом Европы — 2007, двукратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером европейских чемпионатов.

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Третьякова на Играх-2014 в Сочи из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд незадолго до старта Игр в Южной Корее аннулировал наказание, которое также включало в себя пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах. Третьяков был рекомендован Олимпийским комитетом России для выступления на Играх-2018, однако МОК не пригласил его на Олимпиаду в Пхёнчхане.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Попов забил роскошный гол и вывел «Ростов» в полуфинал Кубка
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ
Российский фигурист выиграл международный турнир в Таллине
Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу в матче чемпионата Италии
Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на ЧМ
Президент СБР подвел итоги чемпионата Европы по биатлону
Российский конькобежец стал трехкратным чемпионом мира в спринте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь