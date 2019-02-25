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09:07 (мск), источник: ТАСС

Фридрих выиграл общий зачет Кубка мира по бобслею в четверках, Андрианов — пятый

ТАСС, 25 февраля. Экипаж немецкого пилота Франческо Фридриха победил в общем зачете Кубка мира по бобслею сезона-2018/19 в соревнованиях четверок.

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Источник: РИА "Новости"

На заключительном этапе в канадском Калгари четверка Фридриха стала первой, показав время 1 минута 47,63 секунды. Вторым финишировал экипаж немца Нико Вальтера (отставание 0,19 секунды), третьей стала также четверка из Германии — Йоханнеса Лохнера (+0,21).

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Российский экипаж Максима Андрианова показал шестой результат (+0,81), Александра Бредихина — 15-й (+1,13).

В общем зачете победу одержал Фридрих, набравший по итогам восьми этапов 1727 очков, вторым стал латвиец Оскар Киберманис (1616), третьим — Лохнер (1605). Андрианов занял пятое место (1496), Бредихин (1016) — восьмое.

Ранее Фридрих победил в общем зачете Кубка мира в соревнованиях двоек. 28-летний немец является олимпийским чемпионом 2018 года в двойках и четверках. Также в его активе семь золотых и две серебряные медали чемпионатов мира.

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