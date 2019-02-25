Фридрих выиграл общий зачет Кубка мира по бобслею в четверках, Андрианов — пятый

На заключительном этапе в канадском Калгари четверка Фридриха стала первой, показав время 1 минута 47,63 секунды. Вторым финишировал экипаж немца Нико Вальтера (отставание 0,19 секунды), третьей стала также четверка из Германии — Йоханнеса Лохнера (+0,21).

Ранее Фридрих победил в общем зачете Кубка мира в соревнованиях двоек. 28-летний немец является олимпийским чемпионом 2018 года в двойках и четверках. Также в его активе семь золотых и две серебряные медали чемпионатов мира.