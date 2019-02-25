Никитину и Третьякова не пустили на ОИ, а они выиграли Кубок мира

Источник: РИА "Новости"

Если для олимпийского чемпиона Сочи Третьякова эта победа стала второй в карьере, то бронзовый призер Игр-2014 Никитина — первая россиянка в истории, выигравшая Кубок мира. Оба спортсмена были в числе главных претендентов на победу и на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, но Международный олимпийский комитет (МОК) в Корею их так и не пригласил.

Никитина и Третьяков в преддверии Олимпиады в Пхенчхане попали в список российских спортсменов, результаты которых в Сочи МОК на основе обвинений комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена аннулировал и которым запретил пожизненно участвовать в Олимпийских играх. Перед самым стартом Игр-2018 Спортивный арбитражный суд (CAS) это решение отменил, но приглашений стартовать в Пхенчхане Никитина и Третьяков, как еще целый ряд лидеров сборной России в самых разных видах спорта, так и не получили. Никитина боролась до последнего и даже ездила в Корею в попытке оспорить неприглашение на Олимпиаду, но безуспешно.

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Стабильный сезон

Уже первый этап Кубка мира, прошедший в декабре в латвийской Сигулде, показал, что непопадание на Олимпиаду российских скелетонистов не сломило. Никитина стала победительницей соревнований, Третьяков финишировал в шаге от пьедестала. Лидеры сборной России не провалили ни одного этапа. Худшим результатом для Никитиной в сезоне было пятое место, на ее счету три победы, дважды она была второй. Третьяков выиграл четыре этапа, по два раза финишировал вторым и четвертым.

Отмена заездов на этапе в немецком Кенигзее привела к тому, что в финальном раунде сезона в канадском Калгари скелетонисты провели сразу по две гонки. В непростых условиях и Никитина, и Третьяков удержали лидерство в общем зачете.

Елена в Канаде финишировала соответственно четвертой и пятой, Александр в первой гонке одержал победу, а во второй занял второе место.

В женский топ-10 попали россиянки Юлия Канакина (7-е место) и Рената Хузина (10-е место). В мужском рейтинге серебряный призер ОИ-2018 Никита Трегубов, который шел третьим перед последним стартом, занял в итоге четвертое место. Владислав Марченков финишировал 17-м. Шестеро скелетонистов, выступавших в Калгари, представят Россию на чемпионате мира, который пройдет с 1 по 10 марта в канадском Уистлере.

«Пережил это, как будто выиграл Кубок мира в первый раз»

«В начале сезона я не думала о том, насколько это реально, — призналась Никитина. — Я и сейчас до сих пор не осознала, что это все реально. Этап Кубка мира в Калгари был для меня непростым, была одна тренировка, до этого я здесь не была уже пять лет. После прошлого сезона, истории с допуском на Олимпиаду, настраиваться на этот сезон было несложно, это даже все подзадоривало, но могу сказать, что сейчас я уже выхожу со светлой головой, без мыслей “вот сейчас я всем покажу”, просто настраиваюсь максимально хорошо сделать свою работу».

«Я не помню, каким было мое эмоциональное состояние десять лет назад, — сообщил Третьяков, побеждавший в Кубке мира в сезоне-2008/09. — Уже забыл, как оно было. Пережил сегодня это, как будто выиграл Кубок мира первый раз. Сложно сравнивать ту победу с нынешней. В Калгари нам, как и всем остальным участникам, дали для подготовки одну тренировку, но все были в одинаковых условиях. Мне, может быть, в чем-то повезло больше».

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан отметил стабильность российских скелетонистов в прошедшем сезоне Кубка мира. «Прошлый сезон был дерганный — Олимпиада и все эти дела, связанные с допуском. Но выкинули все это из головы и девушки, и парни. Весь сезон провели хорошо, результат говорит сам за себя. Были и победы, и пятые места, но постарались, сделали все что могли — “глобус” увозим с собой», — заявил специалист.

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Бобслеисты выиграли две медали

Российские бобслеисты в минувшем сезоне Кубка мира больших успехов не снискали. На их счету две медали — серебро экипажа Надежды Сергеевой на стартовом этапе в Сигулде в соревнованиях женских двоек и бронза четверки Максима Андрианова на этапе в Лейк-Плэсиде (США).

Медаль Сергеевой стала исторической — впервые российская бобслеистка оказалась в числе призеров на этапах Кубка мира. Сергеева в общем зачете по итогам всех восьми раундов финишировала четвертой — таким высоким результатом спортсменки из России раньше также похвастаться не могли. Пилот Любовь Черных заняла в мировом рейтинге итоговое 11-е место.

Лидер мужской команды Александр Касьянов в сезоне-2018/19 смог выступить лишь на первом этапе в Сигулде. Касьянов, как и Никитина с Третьяковым, оказался в списке спортсменов, наказанных МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Однако, в отличие от скелетонистов, CAS в его отношении отменил только пожизненное отстранение от Игр, оставив в силе вердикт о виновности бобслеиста.

В декабре 2018 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила нескольких россиян, в число которых попали Касьянов, а также разгоняющие Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, а в январе объявила о двухлетней дисквалификации. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но сезон закончился для них досрочно.

Статус первого номера мужской команды перешел к Андрианову, который в сложившихся условиях смог продемонстрировать стабильность, особенно в четверках, в которых он ни разу не опускался ниже шестого места.

Трижды Андрианов становился четвертым, после чего все же смог впервые в своей карьере войти в число призеров на этапах Кубка мира, заняв третье место в Лейк-Плэсиде.

В итоговом зачете четверток Андрианов стал пятым (1496 баллов), в двойках — седьмым (1036). Юниор Александр Бредихин в четверках попал в топ-10, став восьмым (1016), а в двойках занял 17-е место (730).

Еще два российских пилота-юниора Дмитрий Попов и Иван Линючев заняли в двойках 25-е (291) и 31-е (170) места соответственно. В четверках Попов 20-й (488), Линючев — 26-й (240).