Татьяна Иванова пропустит чемпионат России из-за операции на колене

«Я не приму участия в чемпионате России, потому что в начале марта мне предстоит операция на колене в Австрии, — сказала Иванова. — Это плановая операция, проблемы со здоровьем у меня возникли еще до начала сезона. Но мы приняли решение, что не будем пропускать сезон. Будем выступать, а все проблемы решать уже после его завершения».