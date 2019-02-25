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11:57 (мск), источник: Р-Спорт

Татьяна Иванова пропустит чемпионат России из-за операции на колене

СОЧИ, 25 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года по санному спорту Татьяна Иванова сообщила РИА Новости, что в начале марта отправится на операцию в Инсбрук и не примет участия в чемпионате России в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Иванова — победительница чемпионата мира 2019 года в командной гонке, многократный серебряный и бронзовый призер мировых первенств. Чемпионат страны пройдет в Сочи 7—8 марта.

«Я не приму участия в чемпионате России, потому что в начале марта мне предстоит операция на колене в Австрии, — сказала Иванова. — Это плановая операция, проблемы со здоровьем у меня возникли еще до начала сезона. Но мы приняли решение, что не будем пропускать сезон. Будем выступать, а все проблемы решать уже после его завершения».

«Я улетаю на операцию 6 марта», — добавила собеседница агентства.

Заключительный, девятый, этап Кубка мира прошел в Сочи 23—24 февраля.

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