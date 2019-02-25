Татьяна Иванова пропустит чемпионат России из-за операции на колене

Иванова — победительница чемпионата мира 2019 года в командной гонке, многократный серебряный и бронзовый призер мировых первенств. Чемпионат страны пройдет в Сочи 7—8 марта.
«Я не приму участия в чемпионате России, потому что в начале марта мне предстоит операция на колене в Австрии, — сказала Иванова. — Это плановая операция, проблемы со здоровьем у меня возникли еще до начала сезона. Но мы приняли решение, что не будем пропускать сезон. Будем выступать, а все проблемы решать уже после его завершения».
«Я улетаю на операцию 6 марта», — добавила собеседница агентства.
Заключительный, девятый, этап Кубка мира прошел в Сочи 23—24 февраля.