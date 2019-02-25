Чемпионка ОИ немка Хюфнер: Счастлива завершить карьеру саночницы в Сочи

«Сейчас я счастлива, потому что считаю свою карьеру успешной, — сказала Хюфнер. — Но настало время уходить из спорта и своими выступлениями в последнем сезоне я довольна. Мне 35 лет и я думаю, что настало время заняться чем-то другим. Моя новая работа будет связана с детьми. Но это не спорт, это работа в сфере образования. Я очень счастлива, что мои последние гонки прошли в Сочи, потому что это замечательное и гостеприимное место».