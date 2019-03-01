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12:56 (мск), источник: Р-Спорт

Павличенко: Если бы не показал результат в этом сезоне, завершил бы карьеру

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Обладатель «Хрустального глобуса» по итогам Кубка мира сезона-2018/2019 саночник Семен Павличенко заявил, что перед началом сезона ставил себе задачу показать высокий результат, в противном случае, завершил бы профессиональную карьеру.

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Источник: Р-Спорт

На этапах Кубка мира сезона-2018/2019 российские саночники завоевали 36 наград, 16 из которых — золотые. Павличенко по итогам общего зачета завоевал «Хрустальный глобус», а еще один россиянин Роман Репилов стал вице-чемпионом в общем зачете. Также Павличенко завоевал золото чемпионата Европы.

«Сезон начинал немного скомкано, мне больше времени хотелось проводить с семьей, смотреть, как растут мои дети, и я даже задумался о завершении карьеры. У меня была цель добиваться высоких результатов, но решил, что если не получится, то буду завершать карьеру. Семья мне говорила, чтобы я продолжил выступать. Моя семья, когда присутствует на соревнованиях, только помогает мне на стратах», — сказал Павличенко на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Я хотел сдержать свое мужское слово и очень переживал, что не смогу выполнить свой план и придется уйти, но я выполнил его уже на главных стартах — чемпионате мира и чемпионате Европы — и продолжил работать. Моя планка — иметь превосходство над всеми спортсменами», — добавил он.

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