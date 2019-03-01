Павличенко: Если бы не показал результат в этом сезоне, завершил бы карьеру

На этапах Кубка мира сезона-2018/2019 российские саночники завоевали 36 наград, 16 из которых — золотые. Павличенко по итогам общего зачета завоевал «Хрустальный глобус», а еще один россиянин Роман Репилов стал вице-чемпионом в общем зачете. Также Павличенко завоевал золото чемпионата Европы.

«Сезон начинал немного скомкано, мне больше времени хотелось проводить с семьей, смотреть, как растут мои дети, и я даже задумался о завершении карьеры. У меня была цель добиваться высоких результатов, но решил, что если не получится, то буду завершать карьеру. Семья мне говорила, чтобы я продолжил выступать. Моя семья, когда присутствует на соревнованиях, только помогает мне на стратах», — сказал Павличенко на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».