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07:59 (мск), источник: ТАСС

Сборная России стала восьмой в смешанной командной гонке на ЧМ по бобслею и скелетону

ТАСС, 4 марта. Сборная России показала восьмой результат в смешанной командной гонке на чемпионате мира по бобселю и скелетону, который проходит в канадском Уистлере.

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Источник: РИА "Новости"

Смешанная командная гонка состоит из четырех заездов — по два в скелетоне (мужчины и женщины) и бобах-двойках (женские и мужские экипажи). Чемпионами мира стали немецкие спортсмены (3 минуты 31,85 секунды), второе место заняла команда Канады (отставание 0,15 секунды), бронзовые медали завоевали американцы (+0,64).

В составе сборной России выступали Никита Трегубов (скелетон), Надежда Сергеева и Юлия Беломестных (бобслей), Елена Никитина (скелетон) и экипаж Максима Андрианова с разгоняющим Ильей Малых. Трегубов показал лучший результат в своей попытке, боб Сергеевой и Беломестных перевернулся во время заезда, финишировав с восьмым результатом. Никитина была восьмой среди скелетонисток, а экипаж Андрианова показал второе время. В итоге российская команда стала восьмой, отстав от победителей на 6,56 секунды.

Смешанная командная гонка входит в программу чемпионатов мира с 2007 года. Сборная России становилась бронзовым призером на турнире 2015 года, а также завоевывала серебро на чемпионате мира — 2016.

Турнир продолжится 7 марта, когда стартуют соревнования в мужском и женском скелетоне, 8 марта вступят в борьбу за награды экипажи мужских бобов-четверок. Чемпионат мира по бобслею и скелетону в Уистлере завершится 10 марта.

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