Саночник Павличенко выиграл чемпионат России

Павличенко является двукратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. В нынешнем сезоне он выиграл золотую и две бронзовые медали на чемпионате мира в немецком Винтерберге. Россиянин также впервые в карьере стал обладателем Кубка мира.