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15:49 (мск), источник: Р-Спорт

Красноярский край выдвинул кандидата на пост главы Федерации бобслея России

КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Исполнительный директор федерации санного спорта и бобслея Красноярского края Ольга Пересыпкина сообщила РИА Новости, что организация выдвинула на пост президента Федерации бобслея России кандидата от региона Андрея Пимашкова.

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Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации бобслея России пройдет 20 марта. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 16 января сообщила о дисквалификации бывшего президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

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Из-за дисквалификации Зубков не имеет права заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем. Впоследствии он ушел со всех занимаемых в федерации постов, исполняющей обязанности главы Федерации бобслея России стала Елена Аникина. 30 января президиум принял решение о проведении 20 марта выборной конференции.

«Мы выдвигаем на пост президента Федерации бобслея России кандидата от нашего региона — Пимашкова Андрея Петровича. Он является активным членом нашей краевой федерации, общественником, очень много помогает юным спортсменам, спонсирует их. Вчера мы отправили все необходимые документы в Федерацию бобслея России — и протоколы, и предвыборную программу. Нам подтвердили их получение», — сказала Пересыпкина по телефону.

Собеседник агентства также сообщила, что по ее информации, на данный момент на пост президента федерации претендуют только Аникина и Пимашков. Срок подачи заявок на участие в выборах истекает 10 марта.

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