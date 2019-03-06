Красноярский край выдвинул кандидата на пост главы Федерации бобслея России

Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации бобслея России пройдет 20 марта. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 16 января сообщила о дисквалификации бывшего президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Из-за дисквалификации Зубков не имеет права заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем. Впоследствии он ушел со всех занимаемых в федерации постов, исполняющей обязанности главы Федерации бобслея России стала Елена Аникина. 30 января президиум принял решение о проведении 20 марта выборной конференции.

«Мы выдвигаем на пост президента Федерации бобслея России кандидата от нашего региона — Пимашкова Андрея Петровича. Он является активным членом нашей краевой федерации, общественником, очень много помогает юным спортсменам, спонсирует их. Вчера мы отправили все необходимые документы в Федерацию бобслея России — и протоколы, и предвыборную программу. Нам подтвердили их получение», — сказала Пересыпкина по телефону.