Саночник Павличенко завоевал золото в спринте на чемпионате России

В женском зачете лучшее время показала Виктория Демченко (32,632), второе место заняла Екатерина Катникова (+0,186), третье — Екатерина Батурина (+0,230).

У мужчин в двойках чемпионами стали Александр Денисьев и Владислав Антонов с результатом 32,674 секунды. Вторыми стали Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (+0,262), третьими — Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов (+0,316).