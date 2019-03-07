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7 марта, источник: Р-Спорт

Трегубов занимает второе место после второй попытки на чемпионате мира

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский скелетонист Никита Трегубов идет вторым после второй попытки на чемпионате мира в Уистлере (Канада).

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Источник: Р-Спорт

Лидером по итогам двух попыток является латвиец Мартинс Дукурс — 1 минута 44,06 секунды. Трегубов проигрывает ему 0,37 секунды. Третье место занимает другой латвиец Томас Дукурс (+0,48), четвертое — россиянин Александр Третьяков (+0,53). Еще один представитель России Владислав Марченков идет 22-м (+2,57).

Третья и четвертая попытка у скелетонистов состоится в пятницу.

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