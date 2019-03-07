Трегубов занимает второе место после второй попытки на чемпионате мира
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский скелетонист Никита Трегубов идет вторым после второй попытки на чемпионате мира в Уистлере (Канада).
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский скелетонист Никита Трегубов идет вторым после второй попытки на чемпионате мира в Уистлере (Канада).
Лидером по итогам двух попыток является латвиец Мартинс Дукурс — 1 минута 44,06 секунды. Трегубов проигрывает ему 0,37 секунды. Третье место занимает другой латвиец Томас Дукурс (+0,48), четвертое — россиянин Александр Третьяков (+0,53). Еще один представитель России Владислав Марченков идет 22-м (+2,57).
Третья и четвертая попытка у скелетонистов состоится в пятницу.