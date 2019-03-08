Российский скелетонист Трегубов завоевал серебро чемпионата мира в Канаде

Источник: РИА "Новости"

Чемпионом мира в четвертый раз подряд и в шестой раз в общей сложности стал латвиец Мартинс Дукурс (3.28,11), которому принадлежит рекорд по числу золотых медалей мировых первенств. Третье место занял олимпийский чемпион 2018 года Юн Сун Бин из Южной Кореи (+0,88). Победитель Кубка мира прошедшего сезона россиянин Александр Третьяков занял шестое место (+1,13).

Трегубов, который на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане завоевал серебряную медаль, на втором чемпионате мира подряд занимает место в призовой тройке, в 2017 году он стал третьим. Помимо Трегубова, на подиум чемпионатов мира из российских скелетонистов поднимались Третьяков (одна победа, три вторых места и одно третье) и Сергей Чудинов (третье место в 2013 году).

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/f35b5f5c-03a5-467f-926d-23d9aa479d84" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1137954" target="_blank">Скелетонист Никита Трегубов: мозоли у нас — это нормально</a> Во время загрузки произошла ошибка.