Немецкая скелетонистка Херманн выиграла золото ЧМ в Канаде, Никтина — пятая

Источник: РИА "Новости"

27-летняя немка показала результат 3 минуты 33,03 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Жаклин Лёллинг (отставание 0,38 секунды), установившая в заключительной попытке рекорд трассы. Третья строчка тоже осталась за представительницей Германии Софией Грибель (+1,17). Херманн второй раз в своей карьере стала чемпионкой мира в личном зачете — впервые это произошло в 2016 году в Иглсе (Австрия).

Еще одна россиянка — Юлия Канакина (+2,37) — завершила мировое первенство на седьмой строчке. Рената Хузина финишировала 14-й. Спортсменка проиграла Херманн 4,24 секунды.

Ранее в мужском зачете первенствовал латвиец Мартинс Дукурс. Россиянин Никита Трегубов стал вторым, а победитель Кубка мира Александр Третьяков завершил турнир шестым.