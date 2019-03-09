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12:44 (мск), источник: Р-Спорт

Четверка Киберманиса победила на чемпионате мира по бобслею

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Латвийская четверка с рулевым Оскарсом Киберманисом завоевала золотые медали чемпионата мира по бобслею, который завершился в канадском Уистлере.

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Латвийцы показали в сумме двух попыток время 1 минута 40,69 секунды. Второе место заняла команда Германии во главе с Франческо Фридрихом с отставанием в 0,04 секунды, а третьей стала четверка из Канады с рулевым Джастином Криппсом (+0,11).

Лучший российский экипаж в составе Максима Адрианова, Руслана Самитова, Василия Кондратенко и Алексея Зайцева показал пятый результат (+0,30), а еще одна российская четверка в составе Александра Бредихина, Андрея Лылова, Романа Кошелева и Ильи Малых стала 13-й (+0,99).

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