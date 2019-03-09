Четверка Киберманиса победила на чемпионате мира по бобслею

Латвийцы показали в сумме двух попыток время 1 минута 40,69 секунды. Второе место заняла команда Германии во главе с Франческо Фридрихом с отставанием в 0,04 секунды, а третьей стала четверка из Канады с рулевым Джастином Криппсом (+0,11).