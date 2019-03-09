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17:13 (мск), источник: ТАСС

Тренерский совет федерации определил состав сборной РФ по санному спорту на сезон-2019/20

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Тренерский совет Федерации санного спорта России (ФССР) определился с составом национальной команды, которая пройдет централизованную подготовку к новому сезону. Об этом сообщила ТАСС глава тренерского совета ФССР Вера Бардина.

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Источник: РИА "Новости"

Собрание тренерского совета состоялось после окончания чемпионата России, который стал для российских саночников последним стартом сезона. Список кандидатов в национальную команду, отобранных тренерским советом, позднее будет рассмотрен и утвержден президиумом ФССР, который планируется провести в начале апреля.

«В мужскую команду тренерский совет отобрал Семена Павличенко, Романа Репилова, Александра Горбацевича и Максима Аравина, — сказала Бардина. — Также в сборную вошли Александр Степичев и Степан Федоров».

«У женщин в состав национальной команды были рекомендованы президиуму Татьяна Иванова, Виктория Демченко, а также Екатерина Батурина и Екатерина Катникова, пятая — юниорка Татьяна Цветова. В двойках в состав сборной планируется включить следующие экипажи: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Станислав Мальцев и Евгений Халилов», — заключила собеседница ТАСС.

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