Тренерский совет федерации определил состав сборной РФ по санному спорту на сезон-2019/20

Источник: РИА "Новости"

Собрание тренерского совета состоялось после окончания чемпионата России, который стал для российских саночников последним стартом сезона. Список кандидатов в национальную команду, отобранных тренерским советом, позднее будет рассмотрен и утвержден президиумом ФССР, который планируется провести в начале апреля.

«В мужскую команду тренерский совет отобрал Семена Павличенко, Романа Репилова, Александра Горбацевича и Максима Аравина, — сказала Бардина. — Также в сборную вошли Александр Степичев и Степан Федоров».