Тренерский совет федерации определил состав сборной РФ по санному спорту на сезон-2019/20

Собрание тренерского совета состоялось после окончания чемпионата России, который стал для российских саночников последним стартом сезона. Список кандидатов в национальную команду, отобранных тренерским советом, позднее будет рассмотрен и утвержден президиумом ФССР, который планируется провести в начале апреля.
«В мужскую команду тренерский совет отобрал Семена Павличенко, Романа Репилова, Александра Горбацевича и Максима Аравина, — сказала Бардина. — Также в сборную вошли Александр Степичев и Степан Федоров».
«У женщин в состав национальной команды были рекомендованы президиуму Татьяна Иванова, Виктория Демченко, а также Екатерина Батурина и Екатерина Катникова, пятая — юниорка Татьяна Цветова. В двойках в состав сборной планируется включить следующие экипажи: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Станислав Мальцев и Евгений Халилов», — заключила собеседница ТАСС.