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16:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский саночник показал прохождение трассы от первого лица

Российский саночник Семен Павличенко показал прохождение трассы в Братске, записав видео от первого лица. Он поделился им на своей странице в Instagram.

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«Приглашаю всех на борт своего корабля. Извиняюсь, что не получилось прокатить вас по всей длине трассы. Опять электроника не справилась с перегрузками», — написал 27-летний спортсмен.

В комментариях к записи Павличенко признался, что его максимальная скорость на этой трассе составляла 141 километр в час.

Во время загрузки произошла ошибка.

Павличенко — двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы. В феврале он стал обладателем «Большого хрустального глобуса», выиграв общий зачет Кубка мира.

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