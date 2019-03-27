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13:47 (мск), источник: ТАСС

Все ведущие бобслеисты, выступавшие в нынешнем сезоне, примут участие в чемпионате России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Все ведущие российские бобслеисты, выступавшие в течение сезона на международных и национальных соревнованиях, примут участие в чемпионате России, который стартует 29 марта. Об этом сообщил ТАСС в среду старший тренер сборной России по бобслею Сергей Журкин.

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Чемпионат России по бобслею и скелетону пройдет с 29 по 30 марта на олимпийской трассе в Сочи. В первый день турнира будут разыграны медали в женском скелетоне и в мужских бобах-двойках, в субботу определятся призеры в мужском скелетоне, женском бобслее и в мужских бобах-четверках.

«На чемпионат России по бобслею заявлены все ведущие наши бобслеисты, выступавшие в этом сезоне на международных и национальных стартах, — сказал Журкин. — Сейчас проходят официальные тренировочные заезды, а в пятницу начнется розыгрыш наград».

«По итогам чемпионата и с учетом результатов, показанных спортсменами в завершающемся сезоне, будет определен список кандидатов в сборную страны на централизованную подготовку к следующему сезону», — сказал тренер.

По информации ТАСС, примет участие в чемпионате России и Алексей Стульнев, выступавший на Олимпийских играх — 2018, но не включенный в состав национальной команды на сезон-2018/19.

В общем зачете Кубка мира сезона-2018/19 экипаж Максима Андрианова занял седьмое место в состязаниях бобов-двоек и пятое — в бобах-четверках. Пилот-юниор Александр Бредихин, пропустивший один этап, стал 17-м в двойках и восьмым — в четверках. У женщин Надежда Сергеева в общем зачете Кубка мира заняла четвертое место, юниорка Любовь Черных, пропустившая один этап, — 11-е.

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