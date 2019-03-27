Все ведущие бобслеисты, выступавшие в нынешнем сезоне, примут участие в чемпионате России

Чемпионат России по бобслею и скелетону пройдет с 29 по 30 марта на олимпийской трассе в Сочи. В первый день турнира будут разыграны медали в женском скелетоне и в мужских бобах-двойках, в субботу определятся призеры в мужском скелетоне, женском бобслее и в мужских бобах-четверках.

«На чемпионат России по бобслею заявлены все ведущие наши бобслеисты, выступавшие в этом сезоне на международных и национальных стартах, — сказал Журкин. — Сейчас проходят официальные тренировочные заезды, а в пятницу начнется розыгрыш наград».

«По итогам чемпионата и с учетом результатов, показанных спортсменами в завершающемся сезоне, будет определен список кандидатов в сборную страны на централизованную подготовку к следующему сезону», — сказал тренер.

По информации ТАСС, примет участие в чемпионате России и Алексей Стульнев, выступавший на Олимпийских играх — 2018, но не включенный в состав национальной команды на сезон-2018/19.