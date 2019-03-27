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14:09 (мск), источник: ТАСС

Бобслеистка Родионова, скорее всего, завершила спортивную карьеру

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по бобслею Сергей Журкин считает, что пилот Александра Родионова по состоянию здоровья будет вынуждена завершить свою карьеру. Об этом Журкин в среду сообщил ТАСС.

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Родионова, занявшая на Играх-2018 вместе с разгоняющей Юлией Беломестных 16-е место, не выступала в текущем сезоне из-за того, что у нее не было медицинского допуска.

«Родионова пропустит чемпионат России из-за отсутствия медицинского разрешения, — заметил Журкин. — Александра — возрастная спортсменка, я думаю, что по состоянию здоровья она больше не будет выступать».

Сама Родионова, которой 2 января исполнилось 35 лет, сообщила ТАСС, что, скорее всего, завершит карьеру в спорте. Однако окончательное решение спортсменка примет после медицинского обследования, которое пройдет в конце апреля.

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