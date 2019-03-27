Бобслеистка Родионова, скорее всего, завершила спортивную карьеру

Родионова, занявшая на Играх-2018 вместе с разгоняющей Юлией Беломестных 16-е место, не выступала в текущем сезоне из-за того, что у нее не было медицинского допуска.
«Родионова пропустит чемпионат России из-за отсутствия медицинского разрешения, — заметил Журкин. — Александра — возрастная спортсменка, я думаю, что по состоянию здоровья она больше не будет выступать».
Сама Родионова, которой 2 января исполнилось 35 лет, сообщила ТАСС, что, скорее всего, завершит карьеру в спорте. Однако окончательное решение спортсменка примет после медицинского обследования, которое пройдет в конце апреля.