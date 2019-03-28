Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Бостон Брюинз6
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзБ5
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
29.03
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
12:43 (мск), источник: Газета.Ру

В Америке с серебром Олимпиады в Сочи поздравили умершего бобслеиста

Антидопинговое агентство США (USADA) обратилось с поздравлениями к бобслеистам Стивену Холкомбу, Кертису Томасевичу, Кристоферу Фогту и Стивену Лэнгтону, передает «Советский спорт».

Наверх
Источник: AFP 2019

Спортсменов поблагодарили за серебряные медали на Олимпийских играх-2014.

Американцы передвинулись на второе место после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты россиян Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и Алексея Воеводы, которые были победителями соревнований в Сочи.

«Поздравляем Холкомба, Томасевича, Фогта и Лэнгтона с их заслуженным серебром. Хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Это важный день для спортсменов и их семей», — говорится в обращении USADA.

Холкомб погиб от отека легких в 2017 году в возрасте 37 лет.

 «Муж ей изменял»: откровения звезд о Началовой
Cколько заработали миллиардеры России в 2018
«Барселона» приготовилась к продаже чемпиона мира
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
ПСЖ готов платить Мбаппе более €40 млн в год
Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне
Игрок «Челси» согласовал условия личного контракта с «Реалом»
Экс-игрок сборной Англии объявил о завершении карьеры
Кто из постсоветских команд лучше всех стартовал в отборе к Евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь