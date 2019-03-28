В Америке с серебром Олимпиады в Сочи поздравили умершего бобслеиста

Источник: AFP 2019

Спортсменов поблагодарили за серебряные медали на Олимпийских играх-2014.

Американцы передвинулись на второе место после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты россиян Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и Алексея Воеводы, которые были победителями соревнований в Сочи.

«Поздравляем Холкомба, Томасевича, Фогта и Лэнгтона с их заслуженным серебром. Хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Это важный день для спортсменов и их семей», — говорится в обращении USADA.