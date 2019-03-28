Иванова: Процесс реабилитации после операции на ноге проходит успешно

«Завтра я выписываюсь из больницы и улетаю домой, в Чусовой, — сказала по телефону Иванова. — Первый этап реабилитации проходил в Московской области и завершается, а в середине апреля я прилечу в Москву на второй период восстановления. И я планирую, что в мае присоединюсь к нашей команде в Кисловодске. И потом уже вместе с доктором сборной России, исходя из моего состояния, мы будем дозировать тренировочную нагрузку».