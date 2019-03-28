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14:35 (мск), источник: Р-Спорт

Иванова: Процесс реабилитации после операции на ноге проходит успешно

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года по санному спорту Татьяна Иванова сообщила РИА Новости, что процесс восстановления после сделанной операции на ноге протекает успешно, первый этап реабилитации практически завершен, и она чувствует себя гораздо лучше.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянке в первой декаде марта в Инсбруке была сделана операция на колене. Иванова — победительница чемпионата мира 2019 года в командной гонке, многократный серебряный и бронзовый призер мировых первенств.

«Завтра я выписываюсь из больницы и улетаю домой, в Чусовой, — сказала по телефону Иванова. — Первый этап реабилитации проходил в Московской области и завершается, а в середине апреля я прилечу в Москву на второй период восстановления. И я планирую, что в мае присоединюсь к нашей команде в Кисловодске. И потом уже вместе с доктором сборной России, исходя из моего состояния, мы будем дозировать тренировочную нагрузку».

«Мне пока все нравится, и я чувствую себя намного лучше, — добавила собеседница агентства. — Я уже хожу без костылей и практически не хромаю. И сейчас ненадолго, на две недели, полечу домой».

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