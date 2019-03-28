Британские бобслеисты получат бронзу ОИ-2014 после дисквалификации россиян

Как отмечается в сообщении, соответствующее подтверждение НОК Великобритании получил от Международного олимпийского комитета (МОК) в среду.

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Джексон, Бенсон, Таскер и Фирон заняли на Олимпиаде в Сочи пятое место. Победу одержал российский экипаж в составе Александра Зубкова, Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло и Алексея Воеводы, четвертыми стали россияне Александр Касьянов, Максим Белугин, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.

Ранее МОК признал Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, их результаты были аннулированы.

Золотые медали перешли к латвийцам Оскару Мелбардису, Даумантсу Дрейшкенсу, Арвису Вилкасте и Янису Стренге, серебряные награды — американцам Стивену Холкомбу (скончался в 2017 году), Кертису Томасевичу, Кристоферу Фогту и Стивену Лэнгтону.

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