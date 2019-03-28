Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
29.03
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
29.03
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
29.03
Коламбус Блю Джэкетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
29.03
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
29.03
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Бостон Брюинз6
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзБ5
Торонто Мэйпл Ливз4
Все события
Фоторепортажи
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
13Сборная России проиграла бельгийцам
14:37 (мск), источник: Р-Спорт

Британские бобслеисты получат бронзу ОИ-2014 после дисквалификации россиян

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Британские бобслеисты Джон Джексон, Стюарт Бенсон, Брюс Таскер и Джоэл Фирон официально стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Сочи в соревнованиях четверок из-за дисквалификации российских спортсменов, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании.

Наверх

Как отмечается в сообщении, соответствующее подтверждение НОК Великобритании получил от Международного олимпийского комитета (МОК) в среду.

Читайте также
В Америке с серебром Олимпиады в Сочи поздравили умершего бобслеиста

Джексон, Бенсон, Таскер и Фирон заняли на Олимпиаде в Сочи пятое место. Победу одержал российский экипаж в составе Александра Зубкова, Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло и Алексея Воеводы, четвертыми стали россияне Александр Касьянов, Максим Белугин, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.

Ранее МОК признал Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, их результаты были аннулированы.

Золотые медали перешли к латвийцам Оскару Мелбардису, Даумантсу Дрейшкенсу, Арвису Вилкасте и Янису Стренге, серебряные награды — американцам Стивену Холкомбу (скончался в 2017 году), Кертису Томасевичу, Кристоферу Фогту и Стивену Лэнгтону.

Смотрите также: Мы их теряем… Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
Забыть кошмар Моуринью: МЮ отдал миллионы за нового тренера
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
ПСЖ готов платить Мбаппе более €40 млн в год
Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне
Игрок «Челси» согласовал условия личного контракта с «Реалом»
«Реал» планирует потратить на трансферы полмиллиарда евро
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь