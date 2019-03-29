Никитина стала чемпионкой России по скелетону
ТАСС, 29 марта. Скелетонистка Елена Никитина стала победительницей чемпионата России, который проходит в Сочи.
ТАСС, 29 марта. Скелетонистка Елена Никитина стала победительницей чемпионата России, который проходит в Сочи.
По итогам двух попыток 26-летняя спортсменка показала результат 1 минута 59,79 секунды. Второе место заняла Юлия Канакина (отставание 0,20 секунды), третьей стала Алина Тарарыченкова (+0,22).
В прошедшем сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира.
Также Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира (2016), а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).
В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Никитиной на ОИ-2014 и пожизненно отстранить спортсменку от участия во всех Олимпиадах, однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил наказание. Никитина и ряд других российских скелетонистов были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на ОИ-2018, однако МОК не пригласил этих спортсменов на Игры в Пхёнчане.
Чемпионат России по бобслею и скелетону завершится 31 марта.