Никитина стала чемпионкой России по скелетону

Также Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира (2016), а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Никитиной на ОИ-2014 и пожизненно отстранить спортсменку от участия во всех Олимпиадах, однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил наказание. Никитина и ряд других российских скелетонистов были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на ОИ-2018, однако МОК не пригласил этих спортсменов на Игры в Пхёнчане.