Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм0
Байер0
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард4
Салават Юлаев3
Хоккей. НХЛ
30.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
30.03
Питтсбург Пингвинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
30.03
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов0
Арсенал Т1
Хоккей. НХЛ
30.03
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
30.03
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
30.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Футбол. Первый дивизион
30.03
СКА-Хабаровск
Авангард К
Все события
Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
21:09 (мск), источник: ТАСС

ОКР призвал президента Федерации бобслея России помочь в возвращении медали Зубкова в МОК

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) начал переговоры с новым президентом Федерации бобслея и скелетона России Еленой Аникиной по вопросу возвращения двух золотых медалей Олимпиады в Сочи бывшего главы федерации Александра Зубкова. Об этом ТАСС сообщила в пятницу глава правового управления ОКР Александра Бриллиантова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 27 марта принял решение перераспределить медали зимних Олимпийских игр 2014 года в мужском бобслее. На Играх в Сочи Зубков завоевал золото в соревнованиях двоек и четверок, теперь медаль должна получить швейцарская двойка Беат Хефти и Алекс Бауманн, в четверках — латвийцы Оскар Мелбардис, Арвис Вилкасте, Даумант Дрейшкенс и Янис Стренга.

«Мы стараемся решить этот вопрос, находясь в постоянном контакте с МОК. Так, на днях МОК в очередной раз обратился к нам с просьбой обеспечить возврат медалей. Мы прикладываем все усилия, делаем все, что в наших полномочиях, обращаемся в федерации», — рассказала Бриллиантова.

«Что касается бобслея, то недавно в Федерации бобслея России прошли выборы, новым президентом избрана Елена Аникина. Мы стараемся через нее установить контакт с Зубковым, чтобы обеспечить возврат медалей. Но у нас нет исполнительного листа, мы не можем силовыми методами заставить его это сделать. Только убедить», — подчеркнула Бриллиантова.

По ее словам, в большей степени это вопрос персональных данных. «Тот же Зубков был в составе сборной в 2014 году, а сейчас у нас нет таких юридических механизмов, чтобы воздействовать на него. Поэтому на сегодня каких-либо перспектив гуманитарного разрешения этого вопроса мы не видим, и касается это не только Зубкова и бобслея, речь идет и о легкой, и о тяжелой атлетике — с 2008 года у нас есть целый ряд спортсменов, которые обязаны вернуть свои медали».

Зубков оказался в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета были удовлетворены лишь частично. С него было снято пожизненное отстранение на участие в Олимпиадах, однако его результаты на Играх-2014 были аннулированы. Бывший спортсмен лишился двух золотых медалей.

 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал»
Боксерский промоутер пожаловался Путину
Загитова о победе на ЧМ: Хотелось кричать во всю глотку
Форвард «Зенита» назвал ошибкой свой переезд в Россию
Участник четырех чемпионатов мира завершил карьеру в сборной
Решение Божовича лишило «Крылья» очков в матче с «Арсеналом»
«Авангард» играет с «Салаватом Юлаевым» в КГ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь