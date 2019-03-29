ОКР призвал президента Федерации бобслея России помочь в возвращении медали Зубкова в МОК

Источник: РИА "Новости"

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 27 марта принял решение перераспределить медали зимних Олимпийских игр 2014 года в мужском бобслее. На Играх в Сочи Зубков завоевал золото в соревнованиях двоек и четверок, теперь медаль должна получить швейцарская двойка Беат Хефти и Алекс Бауманн, в четверках — латвийцы Оскар Мелбардис, Арвис Вилкасте, Даумант Дрейшкенс и Янис Стренга.

«Мы стараемся решить этот вопрос, находясь в постоянном контакте с МОК. Так, на днях МОК в очередной раз обратился к нам с просьбой обеспечить возврат медалей. Мы прикладываем все усилия, делаем все, что в наших полномочиях, обращаемся в федерации», — рассказала Бриллиантова.

«Что касается бобслея, то недавно в Федерации бобслея России прошли выборы, новым президентом избрана Елена Аникина. Мы стараемся через нее установить контакт с Зубковым, чтобы обеспечить возврат медалей. Но у нас нет исполнительного листа, мы не можем силовыми методами заставить его это сделать. Только убедить», — подчеркнула Бриллиантова.

По ее словам, в большей степени это вопрос персональных данных. «Тот же Зубков был в составе сборной в 2014 году, а сейчас у нас нет таких юридических механизмов, чтобы воздействовать на него. Поэтому на сегодня каких-либо перспектив гуманитарного разрешения этого вопроса мы не видим, и касается это не только Зубкова и бобслея, речь идет и о легкой, и о тяжелой атлетике — с 2008 года у нас есть целый ряд спортсменов, которые обязаны вернуть свои медали».