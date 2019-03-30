Санкционные медали: вернет ли Зубков награды за Сочи-2014?

Источник: Reuters

На этой неделе Международный олимпийский комитет решил «закрыть гештальт» и наконец распределил медали бобслейных соревнований на Олимпиаде в Сочи, окончательно передав золото в двойках швейцарскому экипажу Беата Хефти и в четверках — латвийцам во главе с Оскаром Мелбардисом. Предыдущий обладателей титулов Александр Зубков в ответ разразился тирадой, что физически возвращать медали, заработанные «потом и кровью», не собирается.

Насильно награды не отберешь

Пока медали у россиян МОК отобрал только де-юре. Все они продолжают лежать в шкафах или висеть на медальницах у спортсменов. Зубков даже в российском суде отстоял свое звание, и теперь является олимпийским чемпионом на территории России. Дмитрий Труненков в интервью «СЭ» рассказал, что награда находится у него, и что он вообще не слышал про требования МОК ее вернуть. Верится в это с трудом.

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МОК в свою очередь заявил «СЭ», что по данному вопросу «находится в контакте с ОКР», хотя международный олимпийский комитет отвечает на запросы по данной теме крайней неохотно. Складывается ощущение, что ни в России, ни за рубежом уже никто не хочет заниматься этой неприятной историей. Тем более, что никакой юридической возможности насильно отобрать у дисквалифицированных спортсменов медали в нашей стране не существует. Особенно — у Зубкова, который заручился решением российского суда.

Но, вне зависимости от того, считаете ли вы Зубкова и Ко чемпионами по делу или злостными нарушителями, их официально признали виновными на уровне CAS. Ситуация, конечно, многим надоела, но может в определенный момент сыграть злую шутку. Ведь строго говоря, Россия не до конца выполнила требования МОК и международных спортивных организаций. Данный вопрос в теории может поднять новое руководство МОК в случае смены власти — выборы в 2021 году. Нынешнее руководство в лице Томаса Баха от России уже ничего не требует.

23 февраля 2014 года. Александр Зубков (слева) с членами своего экипажа — Алексеем Негодайло, Дмитрием Труненковым и Алексеем Воеводой (слева направо) после победы в соревнованиях четверок | Источник: AFP 2019

Метод убеждения

«СЭ» поговорил с источником в одном из спортивных ведомств России, и собеседник пояснил, почему историю с российскими бобслеистами могут спустить на тормозах.

— Как обстоит ситуация? МОК просит о возврате медали Олимпийский комитет России. ОКР посылает письмо в Федерацию бобслея России с просьбой оказать содействие. Потому что Труненков никак юридически не относится к Олимпийскому комитету, он там не получает зарплату, строго говоря, он вообще уже два года не спортсмен. И ни одна организация за него не отвечает, ни Минспорта, ни ОКР. А в нашей бобслейной федерации это письмо могут повесить на стенку в дартс играть. Возврат медалей — вопрос переговорный и добровольный. Обращались ли к Труненкову? Наверняка бывший бобслеист мог видеть это письмо. Но даже если так, то дальше что? Он же считает себя невиновным. А может вообще сказать, что нечаянно потерял награду, — говорит источник.

Таким образом, в нынешней ситуации и МОК, и российской стороне выгоднее не педалировать тему.

— Силовых полномочий у МОК, да и у России нет. Отобрать медаль у Труненкова, Зубкова и других могут разве что спецслужбы. Но понятно, что они этим заниматься не будут. С Зубковым, правда, еще не исчерпаны юридические механизмы, но в истории с судами вряд ли будет какое-то продолжение. То есть МОК может запрашивать сколько угодно, а его могут сколько угодно игнорировать. Сейчас всем сторонам выгодно забыть об этой теме. Международному олимпийскому комитету — потому что его критикуют за неумение взять медали, России — потому что критикуют за неумение отдать. Можно убеждать, мотивировать наказанных спортсменов, но пока это бесполезно.

Александр Зубков | Источник: Reuters

Шанс для новой власти

По мнению собеседника «СЭ», новых санкций, если до Олимпиады в Токио награды не будут возвращены, ждать не стоит. Это возможно только как приложение к неким другим проблемам, которые могут возникнуть на другом фронте. Напомним, сейчас идет проверка базы Московской антидопинговой лаборатории, в результате которой России могут грозить новые допинговые дела.

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— Санкции возможны в случае возникновения новой волны, например после анализа данных московской антидопинговой лаборатории, но вряд ли из-за невозврата медалей, — утверждает источник. — Эту ситуацию будут спускать на тормозах. Ее развитие, абсолютно тупиковое, никому не нужно. Сейчас, правда, к руководству бобслейной федерации пришел новый человек. Многое будет зависеть от того, как Елена Аникина будет выстраивать отношения с международными структурами.