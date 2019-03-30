Санкционные медали: вернет ли Зубков награды за Сочи-2014?
Олимпийский комитет России снова просит дисквалифицированных бобслеистов не подставлять страну под новые неприятности.
Олимпийский комитет России снова просит дисквалифицированных бобслеистов не подставлять страну под новые неприятности.
На этой неделе Международный олимпийский комитет решил «закрыть гештальт» и наконец распределил медали бобслейных соревнований на Олимпиаде в Сочи, окончательно передав золото в двойках швейцарскому экипажу Беата Хефти и в четверках — латвийцам во главе с Оскаром Мелбардисом. Предыдущий обладателей титулов Александр Зубков в ответ разразился тирадой, что физически возвращать медали, заработанные «потом и кровью», не собирается.
Пока медали у россиян МОК отобрал только
МОК в свою очередь заявил «СЭ», что по данному вопросу «находится в контакте с ОКР», хотя международный олимпийский комитет отвечает на запросы по данной теме крайней неохотно. Складывается ощущение, что ни в России, ни за рубежом уже никто не хочет заниматься этой неприятной историей. Тем более, что никакой юридической возможности насильно отобрать у дисквалифицированных спортсменов медали в нашей стране не существует. Особенно — у Зубкова, который заручился решением российского суда.
Но, вне зависимости от того, считаете ли вы Зубкова и Ко чемпионами по делу или злостными нарушителями, их официально признали виновными на уровне CAS. Ситуация, конечно, многим надоела, но может в определенный момент сыграть злую шутку. Ведь строго говоря, Россия не до конца выполнила требования МОК и международных спортивных организаций. Данный вопрос в теории может поднять новое руководство МОК в случае смены власти — выборы в 2021 году. Нынешнее руководство в лице Томаса Баха от России уже ничего не требует.
«СЭ» поговорил с источником в одном из спортивных ведомств России, и собеседник пояснил, почему историю с российскими бобслеистами могут спустить на тормозах.
— Как обстоит ситуация? МОК просит о возврате медали Олимпийский комитет России. ОКР посылает письмо в Федерацию бобслея России с просьбой оказать содействие. Потому что Труненков никак юридически не относится к Олимпийскому комитету, он там не получает зарплату, строго говоря, он вообще уже два года не спортсмен. И ни одна организация за него не отвечает, ни Минспорта, ни ОКР. А в нашей бобслейной федерации это письмо могут повесить на стенку в дартс играть. Возврат медалей — вопрос переговорный и добровольный. Обращались ли к Труненкову? Наверняка бывший бобслеист мог видеть это письмо. Но даже если так, то дальше что? Он же считает себя невиновным. А может вообще сказать, что нечаянно потерял награду, — говорит источник.
— Силовых полномочий у МОК, да и у России нет. Отобрать медаль у Труненкова, Зубкова и других могут разве что спецслужбы. Но понятно, что они этим заниматься не будут. С Зубковым, правда, еще не исчерпаны юридические механизмы, но в истории с судами вряд ли будет
По мнению собеседника «СЭ», новых санкций, если до Олимпиады в Токио награды не будут возвращены, ждать не стоит. Это возможно только как приложение к неким другим проблемам, которые могут возникнуть на другом фронте. Напомним, сейчас идет проверка базы Московской антидопинговой лаборатории, в результате которой России могут грозить новые допинговые дела.
— Санкции возможны в случае возникновения новой волны, например после анализа данных московской антидопинговой лаборатории, но вряд ли
ОКР уже обратился к Елене Аникиной за помощью в возвращении медалей — об этом ТАСС сообщила глава правового управления ОКР Александра Бриллиантова.