Четверка Андрианова выиграла чемпионат России по бобслею
ТАСС, 30 марта. Экипаж Максима Андрианова с разгоняющими Русланом Самитовым, Алексеем Зайцевым и Василием Кондратенко занял первое место в соревнованиях
ТАСС, 30 марта. Экипаж Максима Андрианова с разгоняющими Русланом Самитовым, Алексеем Зайцевым и Василием Кондратенко занял первое место в соревнованиях
Спортсмены показали результат 1 минута 50,7 секунды по сумме двух заездов.
Второе место занял экипаж Алексея Стульнева с разгоняющими Андреем Казанцевым, Владиславом Жаровцевым и Михаилом Мордашовым (отставание — 0,33 секунды), бронза досталась экипажу Святослава Фомина с разгоняющими Петром Моисеевым, Юрием Селиховым и Максимом Мокроусовым (+0,36).
Андрианов в третий раз стал чемпионом России в соревновании
Соревнования мужских четверок завершили программу чемпионата России.