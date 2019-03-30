Четверка Андрианова выиграла чемпионат России по бобслею

Андрианов в третий раз стал чемпионом России в соревновании бобов-четверок, ранее он завоевывал золотые медали российского первенства в 2013 и 2017 годах. Также в его активе серебро и бронза этапов Кубка мира. Кроме того, пилот принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.