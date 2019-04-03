Федерация бобслея России делает все возможное, чтобы вернуть медали Зубкова в МОК

Источник: РИА "Новости"

Исполком МОК 27 марта утвердил перераспределение медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в мужском бобслее, поскольку Зубков и Алексей Воевода были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. В Сочи они завоевали золото в двойках, в четверках они стали первыми вместе с Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло. МОК ранее обратился в Олимпийский комитет России (ОКР) с просьбой оказать содействие в возврате наград.

«Я получила письмо из Олимпийского комитета России. Наша федерация понимает значимость возврата в МОК всех медалей и другой наградной атрибутики, — сказала Аникина. — И хотя реальных юридических рычагов давления у нас нет, мы делаем все необходимое и возможное для достижения положительного результата».

Глава федерации отметила, что направила письма с просьбой вернуть награды завершившим уже карьеру спортсменам и региональным федерациям, в которых они состояли.

В результате перераспределения наград золото в двойках получат швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн, в четверках — латвийцы Оскар Мелбардис, Арвис Вилкасте, Даумант Дрейшкенс и Янис Стренга.