Виражи Гайтюкевича. Как бегун стал открытием чемпионата России по бобслею

Источник: РИА "Новости"

Ростислав Гайтюкевич — в прошлом бегун на 800 метров — перешел в бобслей лишь два года назад. В марте спортсмен в свой дебютный в качестве пилота сезон стал сенсацией чемпионата России, сумев выиграть золото в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

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О российском бобслее, не имевшем громких успехов в последние годы, давно уже говорят в основном только в привязке к теме допинга. Если забыть про аннулированное олимпийское сочинское золото, то в последний раз россиянам удалось добиться серьезного успеха в уже далеком 2013 году, когда четверка Александра Зубкова выиграла серебро чемпионата мира в швейцарском Санкт-Морице. На четырех последующих мировых первенствах, а также на Играх-2018 российским бобслеистам не удавалось вмешаться в спор за медали в личных гонках.

Одним из основных препятствий на пути к наградам стала низкая стартовая скорость отечественных экипажей. Однако с появлением в национальной команде быстрого молодого пилота Ростислава Гайтюкевича, способного в благоприятных условиях превратиться одного из ведущих мировых лидеров, российский бобслей еще до Олимпиады 2022 года может вернуть себе прежние ведущие позиции.

Высокая стартовая скорость в прежние времена всегда была отличительной чертой ведущих российских экипажей. Быстрый разгон и практически безошибочное прохождение трассы не раз становились залогом успешных выступлений экипажей двоек и четверок, которые пилотировал многолетний лидер сборной России Александр Зубков. В активе титулованного спортсмена две олимпийские награды и шесть медалей чемпионатов мира. На Играх в Сочи он выиграл два золота (впоследствии аннулированных), после чего принял решение уйти из спорта. Те пилоты, которые пытались заменить Зубкова в роли лидера национальной команды, из сезона в сезон испытывали постоянные проблемы с набором скорости на старте, несмотря на всю проделанную работу в подготовительный период.

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«Пока идем по тупиковому пути»

«Пилоты, которые сейчас у нас входят в основную команду, неконкурентоспособны на мировом уровне как атлеты, — считает личный тренер Гайтюкевича Семен Макаров, ранее работавший с Зубковым. — Пока мы идем по тупиковому пути. Сколько бы они ни тренировались, сколько бы ни вкладывали денег в новую технику, наши возможности остаются ограниченными».

Макаров напомнил, что многие ведущие пилоты мира в прошлом были отличными разгоняющими. Так, объявленные Международным олимпийским комитетом новыми чемпионами Игр-2014 швейцарец Беат Хефти и латвиец Оскарс Мелбардис не сразу стали рулевыми в своих экипажах. По мнению собеседника ТАСС, его подопечному Гайтюкевичу вполне по силам стать не хуже этих пилотов.

«Когда в прошлом году Ростислав только стал пилотом, я сказал ему: “Нам надо сейчас учиться, и мы с тобой успеем все сделать до Олимпиады в Пекине. Ты быстрее всех бегаешь, а сколько бы другие наши парни ни тренировались, они все равно тебя не догонят”. У нас с ним был составлен своего рода долговременный план. Первую часть плана мы уже выполнили», — отметил Макаров.

25-летний Гайтюкевич не сразу пришел в бобслей, некоторое время он пробовал себя в скелетоне. Откатавшись сезон-2017/18 в качестве разгоняющего, весной прошлого года этот спортсмен по совету своего тренера перешел в пилоты.

Путь в рулевые бобслейного экипажа выдался для него весьма тернистым — на осенних сборах в школе пилотов в Сочи, по словам самого спортсмена, ему никак не хватало людей, которые рискнули бы сесть к нему в экипаж четверки. И он смог сделать первый заезд в четверке только после того, как один из тренеров решил на несколько минут стать его разгоняющим. Не выступи тогда Гайтюкевич в четверке, он автоматически лишился бы возможности стартовать на последующих официальных стартах.

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Сенсация на чемпионате России

«Перед началом дебютного для Ростислава международного сезона я не ставил каких-то серьезных задач, ему нужно было как следует изучить все трассы и лишь доезжать до финиша, — заметил Макаров. — Но он с самого начала проявил себя как талантливый пилот и с первых этапов на сложнейшей трассе в Альтенберге стал конкурировать с куда более опытными зарубежными соперниками. А на юниорском чемпионате мира в Кенигзее, когда к нему поставили одного из лучших наших разгоняющих Алексея Зайцева, они показали старт на 0,01 секунды лучше, чем было на этой трассе двумя неделями ранее на Кубке мира у немца Франческо Фридриха, который сейчас обладает быстрейшим разгоном в мире».

В Кенигзее Ростислав и многоопытный Зайцев своим быстрым стартом удивили всех иностранных специалистов и выиграли бронзовые медали в двойках. Следующим важным стартом для молодого пилота должен был стать чемпионат России в Сочи, на котором он также дебютировал в роли пилота. Дебют оказался успешным, Гайтюкевич вместе с разгоняющим Кириллом Антюхом сенсационно заняли первое место в двойках.

«Справедливости ради надо отметить, что у Ростислава в Сочи был, в отличие от всех прошлых национальных стартов, нормальный боб, — сказал Макаров. — Да и вообще, все участники национального первенства оказались тогда в более-менее равных условиях из-за того, что боевая техника наших лидеров застряла на обратном пути из Канады, и тот же Максим Андрианов вынужден был выступать на бобе, по своим техническим характеристикам схожем с другими. Но если бы Максим выступал на своей боевой технике, то его результат в двойках был бы лучше».

«А в равных условиях все решил его более быстрый старт. Когда у Ростислава со старта есть преимущество в одну десятую, то наши ведущие, но менее атлетичные пилоты догнать его уже не могут», — подчеркнул тренер.

В спор за медали чемпионата России в соревнованиях бобов-четверок Гайтюкевичу, по словам тренера, помешала вступить техника.

Ему пришлось выступать на бобе, который оказался не востребован другими, так как уступал по своим техническим характеристикам остальным машинам. И пятое место в таких условиях для пилота-дебютанта также можно считать достойным результатом.

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«Гайтюкевич способен быть лидером сборной»

«Я думаю, что если Ростиславу в ближайшем сезоне не будут создавать искусственных проблем, а предоставлять лучшую технику и лучших разгоняющих, то он очень быстро станет конкурентоспособным и на мировом уровне, — продолжил Макаров. — А в нашей команде он мог бы стать и лидером, хотя бы в двойке, потому что сейчас сборная в этом виде из-за слабого старта не может достойно бороться с ведущими зарубежными соперниками. В четверке три сильных разгоняющих еще могут как-то компенсировать невысокую скорость одного не самого сильного пилота. В двойке же невозможно выкатить старт, если один человек не бежит быстро».

«Очень рассчитываю, что уже при подготовке к новому сезону Гайтюкевич получит доверие руководства нашего бобслея, которое должно понять, что на этого молодого и сильного спортсмена при подготовке к Играм-2022 стоит сделать ставку. Чтобы техника была хорошая и разгоняющие не слабые. Тогда все будет нормально», — продолжил тренер.

Макаров также считает, что Гайтюкевичу еще предстоит пройти очень длинный и сложный путь, поэтому отказывается говорить о возможных олимпийских перспективах своего подопечного. «Ему для начала нужно выступить на этапах Кубка мира», — подчеркнул тренер.

«Главная мечта — выступить на Олимпиаде»

«Моя самая главная спортивная мечта — это Олимпиада, — сказал ТАСС сам Гайтюкевич. — Когда я смотрел телевизионные трансляции олимпийского турнира по бобслею из Южной Кореи, то понимал, что могу уже в следующих Играх принять участие сам. В Пхёнчхан приехал молодой парень из Румынии, который выступал на Кубке Европы вместе со мной, а на Олимпиаде обогнал в двойке всех наших ведущих спортсменов. Поэтому ничего невозможного нет, все в твоих руках».

«Когда я перешел из легкой атлетики, то мне пришлось очень непросто, — заметил спортсмен. — Обычно в бобслей приходят бывшие спринтеры, умеющие быстро стартовать, я же “средневик” — выносливый, но не взрывной. И тренеру пришлось очень много и долго со мной работать, чтобы сделать из меня хорошего бобслеиста. Полтора-два года мне пришлось наверстывать “физику”».

Гайтюкевич отметил, что весной прошлого года он окончательно утвердился в решении стать пилотом.

«В то время как все остальные ушли на длительный отдых после окончания сезона, я продолжал тренироваться. Я был уверен, что мне могут дать шанс стать пилотом только в том случае, если я буду наголову сильнее всех разгоняющих», — сказал спортсмен.

«Когда осенью я приехал на тестовые старты в Сочи, то поначалу передо мной стояла задача только хорошо стартовать, а затем просто доехать до финиша, — заметил Гайтюкевич. — Но потом мне сказали, что я должен не только финишировать без падения, но и попытаться навязать конкуренцию другим. В двойках я, по сути, стал шестым, неплохо получилось и в четверках».

На первых этапах Кубка Европы пилоту-дебютанту в силу низкого рейтинга и отсутствия опыта было сложно решать серьезные задачи, хотя на этапе в немецком Кенигзее ему уже удалось показать очень быстрый старт. Это не осталось без внимания тренеров.

«На юниорском чемпионате мира, который проходил в том же Кенигзее, тренеры решили сделать ставку на меня в состязаниях двоек, дав мне одного из сильнейших разгоняющих — Лешу Зайцева, — заметил Гайтюкевич. — И мы не подвели в итоге никого, сумев на немецкой трассе за счет быстрого старта выиграть бронзовые награды, удивив всех. Обидно только, что в четверке тренеры сборной сделали ставку на других пилотов. Но им на тот момент, возможно, было виднее».

Гайтюкевич готов бороться и конкурировать

«Когда я ехал на чемпионат России, то нацеливал себя на то, чтобы попасть в тройку лучших, — признался собеседник ТАСС. — На золото я даже не рассчитывал, так как понимал, что обогнать на финише многоопытных Максима Андрианова и Алексея Стульнева будет крайне сложно. В первом заезде мы с моим разгоняющим стартовали не с самой лучшей восьмой позиции, к тому же я допустил ошибку на одном из виражей. Но во втором заезде мы исправили все свои недочеты и показали очень хорошее время, которое в итоге позволило стать первыми».

Гайтюкевич сообщил, что он очень хочет, чтобы тренеры сборной уже сейчас начали всерьез рассчитывать на него. «Чтобы видели во мне не только разгоняющего, который может сильно стартовать, а пилота, способного добиваться высоких результатов. Хочу, чтобы тренеры не боялись делать ставку на молодых», — признался спортсмен.

«Если предоставят мне шанс выступить на этапах Кубка мира, я вцеплюсь в него руками и ногами. Если нет — то продолжу работать дальше, чтобы стать еще сильней. Отказ только добавит мне мотивации тренироваться», — подытожил Гайтюкевич.