Саночники Павличенко и Демченко вошли в новый международный пул допинг-тестирования
МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Одиннадцать российских саночников вошли в пул
МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Одиннадцать российских саночников вошли в пул
«Международная федерация санного спорта при формировании своего пула
В пул тестирования FIL включены Семен Павличенко (первое место по итогам сезона-2018/19), Роман Репилов (2), Максим Аравин (11), Александр Горбацевич (13), Татьяна Иванова (5), Виктория Демченко (9), Екатерина Батурина (11), а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров (пятое место в рейтинге экипажей саней-двоек) и финишировавшие девятыми Всеволод Кашкин с Константином Коршуновым.
«Те саночники, которые не входят в пул FIL, находятся в пулах тестирования Российского антидопингового агентства. Никто не останется без внимания», — подытожил собеседник ТАСС.