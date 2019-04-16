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14:49 (мск), источник: ТАСС

Саночники Павличенко и Демченко вошли в новый международный пул допинг-тестирования

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Одиннадцать российских саночников вошли в пул допинг-тестирования Международной федерации санного спорта (FIL) на сезон-2019/20. Об этом сообщил ТАСС антидопинговый координатор Федерации санного спорта России (ФССР) Александр Перетягин.

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Источник: РИА "Новости"

«Международная федерация санного спорта при формировании своего пула допинг-тестирования на следующий сезон учитывает, какое место занял тот или иной спортсмен по итогам завершившегося сезона, — сказал Перетягин. — В него входят 20 сильнейших саночников, выступающих в одиночных санях, и 15 первых саночниц. Также будут тестироваться десять лучших экипажей мужских саней-двоек. Таким образом, в новый международный пул допинг-тестирования вошло 11 россиян».

В пул тестирования FIL включены Семен Павличенко (первое место по итогам сезона-2018/19), Роман Репилов (2), Максим Аравин (11), Александр Горбацевич (13), Татьяна Иванова (5), Виктория Демченко (9), Екатерина Батурина (11), а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров (пятое место в рейтинге экипажей саней-двоек) и финишировавшие девятыми Всеволод Кашкин с Константином Коршуновым.

«Те саночники, которые не входят в пул FIL, находятся в пулах тестирования Российского антидопингового агентства. Никто не останется без внимания», — подытожил собеседник ТАСС.

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