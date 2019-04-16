Саночники Павличенко и Демченко вошли в новый международный пул допинг-тестирования

«Международная федерация санного спорта при формировании своего пула допинг-тестирования на следующий сезон учитывает, какое место занял тот или иной спортсмен по итогам завершившегося сезона, — сказал Перетягин. — В него входят 20 сильнейших саночников, выступающих в одиночных санях, и 15 первых саночниц. Также будут тестироваться десять лучших экипажей мужских саней-двоек. Таким образом, в новый международный пул допинг-тестирования вошло 11 россиян».