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15:26 (мск), источник: ТАСС

ФМБА не считает себя виновным в допинговых проблемах бобслеистки Сергеевой

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), прописавшее и закупившее бобслеистке Надежде Сергеевой лекарственный препарат, содержавший запрещенные вещества, не считает себя виновным в дальнейших проблемах спортсменки, повлекших аннулирование результатов на Олимпиаде-2018 и дисквалификацию. Об этом сообщил ТАСС глава ФМБА Владимир Уйба.

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Сергеева в конце декабря прошлого года подала иск к ФМБА и производителю препарата «Метионин», который содержал триметадизин, входящий в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). В инструкции к препарату это вещество не указано.

«ФМБА является заложником в суде, мы должны быть третьей стороной, — считает Уйба. — Спортсменка не употребляла допинг, он был разрешен. Допускается производить и разрешенный, и не разрешенный препараты на одной линии. Месяц производится для обычных людей, месяц — разрешенный. Очень чуткое оборудование Всемирного антидопингового агентства уловило в разрешенном препарате микроскопический процент примеси запрещенного вещества (производившегося на этой же линии ранее — прим. ТАСС), который по нашей статье имеет допуск».

«Сергеева судится с ФМБА, потому что судиться больше не с кем, — продолжил Уйба. — ФМБА России препарат закупило и выдало. А то, что там была субстанция из предыдущей партии выпуска продукта — это стало откровением для всех, нас туда привлекли. Но мы пострадавшая сторона не меньше, чем спортсменка».

Глава ФМБА считает, что суду, который рассматривает иск Сергеевой, предстоит вынести непростое решение. «Чтобы реабилитировать спортсменку, суд нужен, и нужно решение в пользу спортсменки, — сказал Уйба. — Либо снизить процент по фармацевтической статье. В ином случае препарат должен промываться и быть стерильным и проверенным, но это приведет к удорожанию».

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек на Играх в Сочи.

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