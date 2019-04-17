WADA подало апелляцию в CAS на двухлетнюю дисквалификацию бобслеистов Зубкова и Касьянова

16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина. Все четверо не согласились с наказанием, подав апелляции в CAS.
«В CAS поступила апелляция от WADA к Международной федерации бобслея и скелетона и самим спортсменам. Также у нас уже находятся на рассмотрении апелляции четырех бобслеистов на решение IBSF. Даты слушаний пока не определены», — отметила собеседница ТАСС.
По информации ТАСС, WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так как считает недостаточным двухлетнее наказание, вынесенное IBSF в отношении Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина.
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова, Алексея Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпийских играх. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года.