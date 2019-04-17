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12:29 (мск), источник: ТАСС

WADA подало апелляцию в CAS на двухлетнюю дисквалификацию бобслеистов Зубкова и Касьянова

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать на два года российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе CAS.

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Источник: РИА "Новости"

16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина. Все четверо не согласились с наказанием, подав апелляции в CAS.

«В CAS поступила апелляция от WADA к Международной федерации бобслея и скелетона и самим спортсменам. Также у нас уже находятся на рассмотрении апелляции четырех бобслеистов на решение IBSF. Даты слушаний пока не определены», — отметила собеседница ТАСС.

По информации ТАСС, WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так как считает недостаточным двухлетнее наказание, вынесенное IBSF в отношении Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова, Алексея Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпийских играх. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года.

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