WADA подало апелляцию в CAS на двухлетнюю дисквалификацию бобслеистов Зубкова и Касьянова

Источник: РИА "Новости"

16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина. Все четверо не согласились с наказанием, подав апелляции в CAS.

«В CAS поступила апелляция от WADA к Международной федерации бобслея и скелетона и самим спортсменам. Также у нас уже находятся на рассмотрении апелляции четырех бобслеистов на решение IBSF. Даты слушаний пока не определены», — отметила собеседница ТАСС.

По информации ТАСС, WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так как считает недостаточным двухлетнее наказание, вынесенное IBSF в отношении Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина.