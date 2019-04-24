ФССР: Централизованно готовиться к сезону будут 18 саночников

Первый тренировочный сбор команды начнется 19 мая в Кисловодске.
«В состав команды для централизованной подготовки к зимнему сезону включены 18 спортсменов, — сказал по телефону Петраков. — В группу тренеров Сергея Чудинова и Альберта Демченко вошли выступающие на одноместных санях Роман Репилов, Максим Аравин, Даниил Лебедев, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Олеся Михайленко и Татьяна Цветова, а также двухместные экипажи Всеволод Кашкин/Константин Коршунов и Станислав Мальцев/Дмитрий Халилов».
«Под руководством тренеров Гелы Георгобиани и Эдуарда Бурмистрова будут готовиться одиночники Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Александр Степичев и Екатерина Катникова, — добавил собеседник агентства, — И двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров. Экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова, а также выступающий на одноместных санях Степан Федоров будут тренироваться по индивидуальным программам».