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12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФССР: Централизованно готовиться к сезону будут 18 саночников

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Олег Богатов. В состав национальной команды для централизованной подготовки к новому зимнему сезону включены 18 спортсменов, три атлета будут заниматься по индивидуальным планам, сообщил РИА Новости начальник сборной команды России по санному спорту Артем Петраков.

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Источник: РИА "Новости"

Первый тренировочный сбор команды начнется 19 мая в Кисловодске.

«В состав команды для централизованной подготовки к зимнему сезону включены 18 спортсменов, — сказал по телефону Петраков. — В группу тренеров Сергея Чудинова и Альберта Демченко вошли выступающие на одноместных санях Роман Репилов, Максим Аравин, Даниил Лебедев, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Олеся Михайленко и Татьяна Цветова, а также двухместные экипажи Всеволод Кашкин/Константин Коршунов и Станислав Мальцев/Дмитрий Халилов».

«Под руководством тренеров Гелы Георгобиани и Эдуарда Бурмистрова будут готовиться одиночники Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Александр Степичев и Екатерина Катникова, — добавил собеседник агентства, — И двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров. Экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова, а также выступающий на одноместных санях Степан Федоров будут тренироваться по индивидуальным программам».

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