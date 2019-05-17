Скелетонисты Никитина, Третьяков и Трегубов начали в Турции подготовку к новому сезону

Источник: РИА "Новости"

«Первый сбор, который начался в Анталии, является восстановительным и продлится 12 дней, — отметил Алимов. — На нем присутствуют все сильнейшие наши спортсмены. Это Александр Третьяков, Никита Трегубов, Елена Никитина, Юлия Канакина, Рената Хузина и Евгений Рукосуев. Решение вызвать на сбор Рукосуева вместо Владислава Марченкова связано с тем, что Женя в минувшем сезоне выступал лучше».

Марченков, который выступал на Олимпиаде-2018, по словам тренера, начнет подготовку к сезону в Кисловодске.

«Следующий сбор национальной команды пройдет в Сочи на базе “Юг-Спорт” и начнется 6 июня», — сообщил Алимов.

Главным стартом следующего сезона для бобслеистов и скелетонистов станет чемпионат мира, который пройдет с 21 февраля по 1 марта 2020 года в немецком Альтенберге.