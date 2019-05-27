Минспорт РФ не удовлетворен работой Федерации бобслея России в минувшем сезоне

Источник: РИА "Новости"

«Основным критерием оценки деятельности работы было выполнение пунктов целевой комплексной программы, — сказал собеседник ТАСС. — Приняв в расчет, что они не были выполнены, работу Федерации бобслея России и тренерского штаба можно оценить неудовлетворительно».

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В минувшем сезоне сборная России по бобслею осталась без медалей чемпионатов мира и Европы. На этапах Кубка мира было завоевано две награды. На первом этапе в латвийской Сигулде серебряными призерами стали Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, экипаж Максима Андрианова выиграл бронзу в четверках на февральском этапе в американском Лейк-Плэсиде.

Для сборной России по скелетону минувший сезон, по мнению специалистов, стал одним из самых успешных в истории. Елена Никитина и Александр Третьяков стали победителями в общем зачете Кубка мира, а Никита Трегубов выиграл серебро на чемпионате мира в канадском Уистлере.