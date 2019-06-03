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12:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американская скелетонистка боится выступать в России из-за угроз смерти

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по скелетону американка Кэти Юлендер обеспокоена возможным выступлением в России на одном из этапов Кубка мира.

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«Мне кажется, что планы не поменялись и BSF и американская федерация планируют вновь провести этап в Сочи. После всех угроз смерти, которые мне поступали, мне нужна защита», — написала 34-летняя спортсменка в Twitter.

Ранее Юландер неоднократно негативно отзывалась об Олимпийский играх 2014 года в Сочи и российских спортсменах, уличенных в применении допинга.

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