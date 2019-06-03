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15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Американская скелетонистка попросила защиты для выступлений в России

Американская скелетонистка Кэти Юлендер отреагировала на слухи о возможном отстранении России от Олимпиады-2020. Запись доступна в Twitter-аккаунте спортсменки.

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Источник: AFP 2019
Такое ощущение, будто ничего не меняется. И сборная США планирует вернуться в Сочи на Кубок мира? После угроз смерти, что я получила, мне может потребоваться защита.
Кэти Юлендер

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не планирует проводить в России этапов Кубка мира по скелетону. Согласно календарю организации, Сочи примет старт европейского и межконтинентального кубка.

О возможном отстранении России от ОИ-2020 со ссылкой на собственные источники сообщило британское издание Sunday Times. В материале утверждается, что допинговый скандал с участием российского прыгуна Данилы Лысенко может повлиять на участие сборной России в грядущих летних Играх. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков данную информацию опроверг.

Юлендер неоднократно выступала с критикой российских спортсменов. В частности, в феврале 2018-го скелетонистка не согласилась с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего 28 российских атлетов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах.

Американка выступает за сборную с 2002 года. Она приняла участие в двух Олимпиадах, а также дважды завоевывала Кубок мира. Юлендер становилась чемпионкой мира в одиночном разряде, а также в составе смешанной команды по бобслею и скелетону.

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