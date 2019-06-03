Американская скелетонистка попросила защиты для выступлений в России

Источник: AFP 2019

Такое ощущение, будто ничего не меняется. И сборная США планирует вернуться в Сочи на Кубок мира? После угроз смерти, что я получила, мне может потребоваться защита. Кэти Юлендер

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не планирует проводить в России этапов Кубка мира по скелетону. Согласно календарю организации, Сочи примет старт европейского и межконтинентального кубка.

О возможном отстранении России от ОИ-2020 со ссылкой на собственные источники сообщило британское издание Sunday Times. В материале утверждается, что допинговый скандал с участием российского прыгуна Данилы Лысенко может повлиять на участие сборной России в грядущих летних Играх. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков данную информацию опроверг.

Юлендер неоднократно выступала с критикой российских спортсменов. В частности, в феврале 2018-го скелетонистка не согласилась с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего 28 российских атлетов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах.