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15 июня, источник: ТАСС

Презентация сочинского ЧМ-2020 по санному спорту состоялась на конгрессе FIL в Любляне

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) во второй день работы конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) в Любляне провела презентацию стартующего в феврале 2020 года в Сочи чемпионата мира. Как сообщила в субботу ТАСС президент ФССР Наталия Гарт, все делегаты конгресса получили приглашение посетить этот турнир.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля 2020 года, никогда ранее Россия не проводила мировых первенств по санному спорту. В феврале 2014 года на сочинской трассе проводился олимпийский турнир саночников.

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«Как вы знаете, право провести чемпионат мира мы выиграли уже давно (летом 2016 года — прим. ТАСС), — заметила Гарт. — Сегодня мы провели презентацию будущего турнира. Все прошло отлично, делегатам конгресса был показан красивый видеоролик».

«Мы рассказали о Сочи, самой Красной Поляне, где расположена трасса, — продолжила собеседница ТАСС. — Также мы коснулись темы наследия Олимпийских игр — 2014, показали, что наша санно-бобслейная трасса находится в отличном состоянии. Рассказали, что Сочи является не только зимней столицей спорта, но и местом, где можно отлично отдохнуть».

Гарт сказала, что презентация ЧМ-2020 всем понравилась. «Мы пригласили всех участников конгресса к себе на чемпионат мира, — заметила глава ФССР. — Что касается непосредственной подготовки к турниру, то все идет по плану. Никаких особых проблем нет».

В конце февраля Сочи был местом проведения заключительного этапа Кубка мира по санному спорту.

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