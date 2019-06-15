ЧМ по санному спорту 2021 года перенесен из Калгари в Уистлер

Такое решение было принято на конгрессе FIL. Перенос турнира из Калгари был обусловлен тем, что запланированные преобразования и обновления трассы не будут выполнены в срок.

Уистлер примет мировое первенство второй раз в истории, в предыдущий раз чемпионат мира проходил в канадском городе в 2013 году.

Сборная России по санному спорту на прошедшем в январе в немецком Винтерберге чемпионате мира заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав золотую и две бронзовые медали. Первое место заняла сборная Германии (5−5−2), второе — команда Австрии (1−2−2).

Золотую медаль команде принесла победа Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, Владислава Южакова и Юрия Прохорова в смешанной эстафете. Павличенко также принес команде две бронзовые медали в спринте и одноместных санях.