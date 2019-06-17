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13:40 (мск), источник: ТАСС

Сергеева вошла в новый пул допинг-тестирования Международной федерации бобслея и скелетона

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Три российских бобслеиста вошли в новый пул допинг-тестирования Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Как сообщили ТАСС в пресс-службе IBSF, в их число попала Надежда Сергеева, нарушившая антидопинговые правила на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

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Источник: РИА "Новости"

В регистрируемый пул допинг-тестирования IBSF на сезон-2019/20 вошли также бобслеисты Василий Кондратенко и Алексей Зайцев, оба этих спортсмена выступали на Играх-2018. Всего в международный пул допинг-тестирования, в который по ходу сезона могут вноситься изменения, в настоящее время включен 31 спортсмен. Максимальное представительство в этом списке имеет Китай (шесть спортсменов), по четыре спортсмена — у Великобритании, Латвии, Южной Кореи. В новом пуле допинг-тестирования нет ни одного представителя Германии.

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Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхёнчхане. Срок дисквалификации спортсменки, не умышленно использовавшей запрещенные вещества, завершился в октябре 2018 года.

В конце декабря Сергеева подала иск к Федеральному медико-биологическому агентству России (ФМБА) и производителю препарата «Метионин», который содержал триметадизин, входящий в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства. В инструкции к препарату это вещество не указано. Глава ФМБА Владимир Уйба 18 апреля сообщил журналистам, что не согласен с тем, что агентство, прописавшее и закупившее для бобслеистки лекарственный препарат, виновно в дальнейших проблемах спортсменки, повлекших аннулирование результатов на Олимпиаде и дисквалификацию. Слушание иска спортсменки в Хорошевском суде Москвы запланировано на 5 июля.

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