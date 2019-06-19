Санно-бобслейную трассу построят в Пермском крае к 2023 году

«Проект есть, он был разработан в 2015 году, сейчас он дорабатывается в сторону уменьшения его стоимости. Предварительно строительство трассы оценивается в 2,8 млрд рублей. Рассчитываем на федеральное финансирование и краевое софинансирование. Таких объектов сейчас в России всего два — в Сочи и в Парамонове Московской области, но он не действующий», — сказала собеседница агентства.