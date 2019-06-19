Санно-бобслейную трассу построят в Пермском крае к 2023 году
ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/.
ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/.
Трасса станет третьей в России, предварительная стоимость объекта — 2,8 млрд рублей.
«Проект есть, он был разработан в 2015 году, сейчас он дорабатывается в сторону уменьшения его стоимости. Предварительно строительство трассы оценивается в 2,8 млрд рублей. Рассчитываем на федеральное финансирование и краевое софинансирование. Таких объектов сейчас в России всего два — в Сочи и в Парамонове Московской области, но он не действующий», — сказала собеседница агентства.
По словам собеседницы агентства, в Пермском крае сложились богатые традиции санного спорта, треть сборной России — чусовляне, главный тренер Альберт Демченко также родился в городе Чусовой. Новая