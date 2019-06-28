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28 июня, источник: ТАСС

Бывший бобслеист Зубков не возвращал золотую награду Олимпиады в Сочи

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 2014 года бобслеист Александр Зубков, ставший первым в соревнованиях двоек и четверок, не возвращал золотую медаль. Об этом ТАСС заявил сам Зубков.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу в Швейцарии состоялась церемония награждения золотыми медалями Олимпиады-2014 швейцарских бобслеистов Беата Хефти и Алекса Бауманна.

Я ничего не возвращал, потому что я невиновен.
Александр Зубков

Зубков завершил спортивную карьеру после выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где он завоевал две золотые медали. В феврале прошлого года Спортивный арбитражный суд лишил его этих наград, признав виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи.

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 27 марта после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворять апелляцию Зубкова утвердил перераспределение медалей зимних Олимпийских игр в Сочи в мужском бобслее, поскольку Зубков и Воевода были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. В Сочи они завоевали золото в двойках, в четверках стали первыми вместе с Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло (этот результат также был аннулирован).

МОК ранее обратился в Олимпийский комитет России (ОКР) с просьбой оказать содействие в возврате наград. На территории России Зубков добился права сохранить звание олимпийского чемпиона: Мосгорсуд разрешил не признавать решение CAS на территории страны.

Бобслеист Александр Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады-2014
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