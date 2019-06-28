Бывший бобслеист Зубков не возвращал золотую награду Олимпиады в Сочи

В пятницу в Швейцарии состоялась церемония награждения золотыми медалями Олимпиады-2014 швейцарских бобслеистов Беата Хефти и Алекса Бауманна.
Я ничего не возвращал, потому что я невиновен.
Зубков завершил спортивную карьеру после выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где он завоевал две золотые медали. В феврале прошлого года Спортивный арбитражный суд лишил его этих наград, признав виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 27 марта после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворять апелляцию Зубкова утвердил перераспределение медалей зимних Олимпийских игр в Сочи в мужском бобслее, поскольку Зубков и Воевода были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. В Сочи они завоевали золото в двойках, в четверках стали первыми вместе с Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло (этот результат также был аннулирован).
МОК ранее обратился в Олимпийский комитет России (ОКР) с просьбой оказать содействие в возврате наград. На территории России Зубков добился права сохранить звание олимпийского чемпиона: Мосгорсуд разрешил не признавать решение CAS на территории страны.