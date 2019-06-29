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13:11 (мск), источник: Sport24

Бобслеист Зубков не отдает две золотые медали Сочи. Суды он проиграл

Но он ждет новых слушаний, заявляя о невиновности.

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Источник: РИА "Новости"

С Олимпиады в Сочи прошло уже более пяти лет, а скандалы вокруг нее не утихают до сих пор. Двукратный триумфатор Игр Александр Зубков, которого МОК официально лишил олимпийских побед, до сих пор не вернул золотые медали.

Я ничего не возвращал, потому что я невиновен.
Александр Зубков в интервью ТАСС

Назад, в прошлое

Александр завершил свою спортивную карьеру практически сразу после ОИ-2014, возглавил российскую Федерацию бобслея. После знаменитого доклада Макларена последовали многочисленные дисквалификации и отстранения, лишение российских олимпийцев медалей. Наши спортсмены подали апелляции, некоторые удовлетворялись полностью, некоторые частично.

Зубкову и его экипажам повезло меньше всего: Александра и разгоняющего Алексея Воеводу признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Бывшие спортсмены попробовали оспорить решение в CAS, но спортивный арбитражный суд оставил вердикт МОК в силе и потребовал вернуть медали.

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавшим с ними участие в командных соревнованиях», — говорилось в официальном заявлении МОК.

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Летом 2018-го Зубков обжаловал решение CAS в Мосгорсуде, который встал на сторону спортсмена и отказался признавать вердикт CAS на территории России. То есть, в России Зубков все же является двукратным олимпийским чемпионом и сохраняет для себя пожизненную президентскую стипендию.

В начале 2019-го Зубков ушел с поста президента федерации, президентом стала Елена Аникина. Олимпийский комитет России обратился к ней с просьбой помочь вернуть медали.

«Мы стараемся решить этот вопрос, находясь в постоянном контакте с МОК. Так, на днях МОК в очередной раз обратился к нам с просьбой обеспечить возврат медалей. Мы прикладываем все усилия, делаем все, что в наших полномочиях, обращаемся в федерации.

Недавно в Федерации бобслея России прошли выборы, новым президентом избрана Елена Аникина. Мы стараемся через нее установить контакт с Зубковым, чтобы обеспечить возврат медалей. Но у нас нет исполнительного листа, мы не можем силовыми методами заставить его это сделать. Только убедить, — цитирует главу правового управления ОКР Александру Бриллиантову ТАСС.

Аникина слова Бриллиантовой подтвердила, отметив в интервью ТАСС важность возвращения наград.

— Я получила письмо из ОКР. Наша федерация понимает значимость возврата в МОК всех медалей и другой наградной атрибутики. И хотя реальных юридических рычагов давления у нас нет, мы делаем все необходимое и возможное для достижения положительного результата.

Однако, судя по всему, надавить на Зубкова так и не удалось.

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В апреле 2019-го WADA потребовало от CAS увеличения дисквалификации Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Спортсмены также подали апелляции, так как продолжают считать себя невиновными. О том, что кто-то из бобслеистов все же вернул медали, до сих пор никаких новостей не было.

Новые олимпийские медалисты

Никто не знает, сколько продлятся новые судебные процессы, даты слушаний пока не названы. Но 27 марта 2019 года МОК утвердил перераспределение медалей. И 28 июня швейцарские бобслеисты Беат Хефти и Алекс Бауманн наконец-то получили золото Сочи. В течение следующих месяцев свои новые медали получат также американцы, латвийцы и британцы. А россияне продолжат доказывать свою невиновность.

О том, что на самом деле происходило в Сочи, мы, скорее всего, так никогда и не узнаем. Но будьте уверены, у этой истории конец наступит еще не скоро.

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