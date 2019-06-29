Бобслеист Зубков не отдает две золотые медали Сочи. Суды он проиграл
Но он ждет новых слушаний, заявляя о невиновности.
Но он ждет новых слушаний, заявляя о невиновности.
С Олимпиады в Сочи прошло уже более пяти лет, а скандалы вокруг нее не утихают до сих пор. Двукратный триумфатор Игр Александр Зубков, которого МОК официально лишил олимпийских побед, до сих пор не вернул золотые медали.
Я ничего не возвращал, потому что я невиновен.
Александр завершил свою спортивную карьеру практически сразу после ОИ-2014, возглавил российскую Федерацию бобслея. После знаменитого доклада Макларена последовали многочисленные дисквалификации и отстранения, лишение российских олимпийцев медалей. Наши спортсмены подали апелляции, некоторые удовлетворялись полностью, некоторые частично.
Зубкову и его экипажам повезло меньше всего: Александра и разгоняющего Алексея Воеводу признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Бывшие спортсмены попробовали оспорить решение в CAS, но спортивный арбитражный суд оставил вердикт МОК в силе и потребовал вернуть медали.
«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавшим с ними участие в командных соревнованиях», — говорилось в официальном заявлении МОК.
Летом 2018-го Зубков обжаловал решение CAS в Мосгорсуде, который встал на сторону спортсмена и отказался признавать вердикт CAS на территории России. То есть, в России Зубков все же является двукратным олимпийским чемпионом и сохраняет для себя пожизненную президентскую стипендию.
В начале 2019-го Зубков ушел с поста президента федерации, президентом стала Елена Аникина. Олимпийский комитет России обратился к ней с просьбой помочь вернуть медали.
«Мы стараемся решить этот вопрос, находясь в постоянном контакте с МОК. Так, на днях МОК в очередной раз обратился к нам с просьбой обеспечить возврат медалей. Мы прикладываем все усилия, делаем все, что в наших полномочиях, обращаемся в федерации.
Недавно в Федерации бобслея России прошли выборы, новым президентом избрана Елена Аникина. Мы стараемся через нее установить контакт с Зубковым, чтобы обеспечить возврат медалей. Но у нас нет исполнительного листа, мы не можем силовыми методами заставить его это сделать. Только убедить, — цитирует главу правового управления ОКР Александру Бриллиантову ТАСС.
Аникина слова Бриллиантовой подтвердила, отметив в интервью ТАСС важность возвращения наград.
— Я получила письмо из ОКР. Наша федерация понимает значимость возврата в МОК всех медалей и другой наградной атрибутики. И хотя реальных юридических рычагов давления у нас нет, мы делаем все необходимое и возможное для достижения положительного результата.
Однако, судя по всему, надавить на Зубкова так и не удалось.
В апреле 2019-го WADA потребовало от CAS увеличения дисквалификации Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Спортсмены также подали апелляции, так как продолжают считать себя невиновными. О том, что
Никто не знает, сколько продлятся новые судебные процессы, даты слушаний пока не названы. Но 27 марта 2019 года МОК утвердил перераспределение медалей. И 28 июня швейцарские бобслеисты Беат Хефти и Алекс Бауманн
О том, что на самом деле происходило в Сочи, мы, скорее всего, так никогда и не узнаем. Но будьте уверены, у этой истории конец наступит еще не скоро.