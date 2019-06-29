Бобслеист Зубков не отдает две золотые медали Сочи. Суды он проиграл

Источник: РИА "Новости"

С Олимпиады в Сочи прошло уже более пяти лет, а скандалы вокруг нее не утихают до сих пор. Двукратный триумфатор Игр Александр Зубков, которого МОК официально лишил олимпийских побед, до сих пор не вернул золотые медали.

Я ничего не возвращал, потому что я невиновен. Александр Зубков в интервью ТАСС

Назад, в прошлое

Александр завершил свою спортивную карьеру практически сразу после ОИ-2014, возглавил российскую Федерацию бобслея. После знаменитого доклада Макларена последовали многочисленные дисквалификации и отстранения, лишение российских олимпийцев медалей. Наши спортсмены подали апелляции, некоторые удовлетворялись полностью, некоторые частично.

Зубкову и его экипажам повезло меньше всего: Александра и разгоняющего Алексея Воеводу признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Бывшие спортсмены попробовали оспорить решение в CAS, но спортивный арбитражный суд оставил вердикт МОК в силе и потребовал вернуть медали.

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавшим с ними участие в командных соревнованиях», — говорилось в официальном заявлении МОК.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvieYNnF5ro/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvieYNnF5ro/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Правда, теперь за медали борются не на спортивных площадках, а в кабинетах чиновников. 16 января этого года Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о дисквалификации бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина вплоть до 2020 года за нарушение антидопинговых правил. А 27 марта исполком Международного олимпийского комитета принял решение о лишении россиян золотых олимпийских медалей и перераспределении наград. Зубков стал в Сочи чемпионом как в бобслейных четверках, так и в бобслейных двойках. Теперь же Александра лишат обеих медалей, как и всех членов его экипажей. Золото в четверках отойдет представителям Латвии, в двойках олимпийскими чемпионами Сочи станут швейцарцы, а обладателями серебра в обоих видах программы стали американские бобслеисты. Вручение наград пройдет на специально организованной для этого церемонии. Link: https://instanews-media.ru/2019/03/28/5492/</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/instanewsmedia/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> INSTANEWS</a> (@instanewsmedia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-28T04:31:24+00:00">27 Мар 2019 в 9:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Летом 2018-го Зубков обжаловал решение CAS в Мосгорсуде, который встал на сторону спортсмена и отказался признавать вердикт CAS на территории России. То есть, в России Зубков все же является двукратным олимпийским чемпионом и сохраняет для себя пожизненную президентскую стипендию.

В начале 2019-го Зубков ушел с поста президента федерации, президентом стала Елена Аникина. Олимпийский комитет России обратился к ней с просьбой помочь вернуть медали.

«Мы стараемся решить этот вопрос, находясь в постоянном контакте с МОК. Так, на днях МОК в очередной раз обратился к нам с просьбой обеспечить возврат медалей. Мы прикладываем все усилия, делаем все, что в наших полномочиях, обращаемся в федерации.

Недавно в Федерации бобслея России прошли выборы, новым президентом избрана Елена Аникина. Мы стараемся через нее установить контакт с Зубковым, чтобы обеспечить возврат медалей. Но у нас нет исполнительного листа, мы не можем силовыми методами заставить его это сделать. Только убедить, — цитирует главу правового управления ОКР Александру Бриллиантову ТАСС.

Аникина слова Бриллиантовой подтвердила, отметив в интервью ТАСС важность возвращения наград.

— Я получила письмо из ОКР. Наша федерация понимает значимость возврата в МОК всех медалей и другой наградной атрибутики. И хотя реальных юридических рычагов давления у нас нет, мы делаем все необходимое и возможное для достижения положительного результата.

Однако, судя по всему, надавить на Зубкова так и не удалось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzF4Q9tlKhN/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzF4Q9tlKhN/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Я отдал предпочтение последнему. Почему? Из-за скорости. Все мальчишки ее любят.? ⠀ Мог ли я тогда подумать, что добьюсь успеха в этом виде спорта? Конечно, нет. Я просто получал удовольствие от процесса. И много трудился. Очень много. ⠀ В Братске есть Школа олимпийского резерва, где сейчас молодые спортсмены идут к успеху. Я всегда делюсь опытом с этими ребятами. Многие из них уже сейчас метят на спортивный Олимп. С такой молодежью наш город вновь будет греметь на весь мир, как родина лучших бобслеистов и саночников. ?? ⠀ Спасибо еще раз за интересную беседу @radioshansonvbratske и лично — Ире и Владу. Приглашайте еще!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/aleksandrzubkov_bratsk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Александр Зубков</a> (@aleksandrzubkov_bratsk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-24T12:05:12+00:00">24 Июн 2019 в 5:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В апреле 2019-го WADA потребовало от CAS увеличения дисквалификации Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Спортсмены также подали апелляции, так как продолжают считать себя невиновными. О том, что кто-то из бобслеистов все же вернул медали, до сих пор никаких новостей не было.

Новые олимпийские медалисты

Никто не знает, сколько продлятся новые судебные процессы, даты слушаний пока не названы. Но 27 марта 2019 года МОК утвердил перераспределение медалей. И 28 июня швейцарские бобслеисты Беат Хефти и Алекс Бауманн наконец-то получили золото Сочи. В течение следующих месяцев свои новые медали получат также американцы, латвийцы и британцы. А россияне продолжат доказывать свою невиновность.