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13:51 (мск), источник: ТАСС

Отбывший дисквалификацию за допинг на Играх-2014 бобслеист Белугин продолжит карьеру

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский бобслеист Максим Белугин, чья дисквалификация за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 завершилась 7 июня, принял решение возобновить спортивную карьеру. Как сообщил ТАСС тренер 34-летнего Белугина Павел Колоедов, спортсмен начнет подготовку к сезону 5 июля в Сочи параллельно с основной командой страны.

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Источник: РИА "Новости"

27 марта 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал мотивировочную часть решения о пожизненном отстранении Белугина от участия в Олимпийских играх, перепроверка его допинг-проб с Игр-2014 показала наличие в анализах спортсмена метенолона и тренболона, а также их метаболитов. Кроме того, контейнер с допинг-пробой «Б» бобслеиста содержал Т-образные царапины, что, по мнению комиссии МОК, свидетельствует о его вскрытии. Белугин принял решение не подавать апелляцию на пожизненное отстранение от Олимпиад.

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Позднее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение дисквалифицировать бобслеиста на два года — до 7 июня 2019 года.

«Срок дисквалификации завершился, Максим намерен продолжить карьеру в бобслее, — сказал Колоедов. — С 5 июля за счет бюджета Иркутской области Белугин начнет тренироваться в Сочи, где параллельно будет готовиться к сезону национальная команда России. Максиму также нужно будет пройти тестирование, чтобы понимать, на что он готов в данный момент».

Как сообщил собеседник ТАСС, Белугин во время отбытия дисквалификации продолжал тренироваться самостоятельно.

В Сочи-2014 Белугин был членом экипажа боба-четверки вместе с Александром Касьяновым, Ильвиром Хузиным и Алексеем Пушкаревым, которые также были впоследствии наказаны МОК. Белугин был разгоняющим у Касьянова и в бобе-двойке.

Касьянов, Пушкарев и Хузин, в чьих пробах не были обнаружены запрещенные вещества, были дисквалифицированы IBSF до декабря 2020 года и в начале 2019 года подали апелляции в Спортивный арбитражный суд.

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