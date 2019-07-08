Сочи претендует на проведение ЧМ по бобслею и скелетону 2024 года
ТАСС, 8 июля. Сочи вошел в число претендентов на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону 2024 года. Об этом сообщает
ТАСС, 8 июля. Сочи вошел в число претендентов на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону 2024 года. Об этом сообщает
Помимо Сочи на проведение соревнований претендуют канадский Уистлер и немецкий Винтерберг. Место проведения турнира будет определено на конгрессе IBSF в 2020 году.
В воскресенье на конгресса IBSF в Праге было решено, что чемпионат мира 2023 года пройдет в швейцарском