Сочи претендует на проведение ЧМ по бобслею и скелетону 2024 года

Помимо Сочи на проведение соревнований претендуют канадский Уистлер и немецкий Винтерберг. Место проведения турнира будет определено на конгрессе IBSF в 2020 году.

В воскресенье на конгресса IBSF в Праге было решено, что чемпионат мира 2023 года пройдет в швейцарском Санкт-Морице. Чемпионат мира 2020 года состоится в немецком Альтенберге, 2021-го — в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).