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13:11 (мск), источник: ТАСС

Сочи претендует на проведение ЧМ по бобслею и скелетону 2024 года

ТАСС, 8 июля. Сочи вошел в число претендентов на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

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Источник: РИА "Новости"

Помимо Сочи на проведение соревнований претендуют канадский Уистлер и немецкий Винтерберг. Место проведения турнира будет определено на конгрессе IBSF в 2020 году.

В воскресенье на конгресса IBSF в Праге было решено, что чемпионат мира 2023 года пройдет в швейцарском Санкт-Морице. Чемпионат мира 2020 года состоится в немецком Альтенберге, 2021-го — в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

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