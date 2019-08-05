Сочи готов принять первый после длительного перерыва международный турнир по скелетону

«Международные старты возвращаются в Россию, в конце ноября впервые за длительное время в Сочи пройдут соревнования с участием зарубежных скелетонистов, — сказал Пархоменко. — Состоится первый этап Интерконтинентального кубка. Сочи готов принять этот турнир, в настоящее время наша федерация совместно с министерством спорта ведут соответствующую организационную работу».

Последний раз международные старты по бобслею и скелетону проходили в России в феврале 2015 года, когда в Сочи проводился этап Кубка мира. В 2017 году в столице Игр-2014 планировалось проведение чемпионата мира, который за несколько месяцев до своего начала был перенесен в Германию из-за разразившегося допинг-скандала в российском спорте.