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5 августа, источник: ТАСС

Сочи готов принять первый после длительного перерыва международный турнир по скелетону

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Санно-бобслейная трасса в Сочи спустя длительное время готова вновь стать местом проведения международных соревнований по скелетону. Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, на сочинской трассе с 20 по 24 ноября пройдет первый этап Интерконтинентального кубка.

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Источник: РИА "Новости"

«Международные старты возвращаются в Россию, в конце ноября впервые за длительное время в Сочи пройдут соревнования с участием зарубежных скелетонистов, — сказал Пархоменко. — Состоится первый этап Интерконтинентального кубка. Сочи готов принять этот турнир, в настоящее время наша федерация совместно с министерством спорта ведут соответствующую организационную работу».

Последний раз международные старты по бобслею и скелетону проходили в России в феврале 2015 года, когда в Сочи проводился этап Кубка мира. В 2017 году в столице Игр-2014 планировалось проведение чемпионата мира, который за несколько месяцев до своего начала был перенесен в Германию из-за разразившегося допинг-скандала в российском спорте.

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