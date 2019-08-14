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14 августа, источник: ТАСС

Российская скелетонистка Гирчак дисквалифицирована на два года за допинг

ТАСС, 14 августа. Федерация бобслея России дисквалифицировала скелетонистку Ангелину Гирчак на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Дисквалификация 18-летней скелетонистки отсчитывается с 18 марта 2019 года.

На один год дисквалифицирован стрелок из арбалета Станислав Кузнецов, его отстранение отсчитывалось с 29 ноября 2017 года. В августе на чемпионате России по стрельбе из матчевого арбалета в Ульяновске Кузнецов занял первое место в упражнении AM-10 (спортсмен производит 40 выстрелов на дистанцию 10 метров из матчевого арбалета), заработав 398 из 400 очков, что стало новым рекордом России (он улучшил результат на одно очко). В упражнении AM-30 (30 выстрелов стоя и 30 выстрелов с колена на дистанции 30 метров) Кузнецов выиграл в стрельбе с колена, стал третьим в стрельбе стоя и вторым — по сумме этих дисциплин. Он примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 12 по 17 августа в Ульяновске.

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