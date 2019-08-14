Российская скелетонистка Гирчак дисквалифицирована на два года за допинг

На один год дисквалифицирован стрелок из арбалета Станислав Кузнецов, его отстранение отсчитывалось с 29 ноября 2017 года. В августе на чемпионате России по стрельбе из матчевого арбалета в Ульяновске Кузнецов занял первое место в упражнении AM-10 (спортсмен производит 40 выстрелов на дистанцию 10 метров из матчевого арбалета), заработав 398 из 400 очков, что стало новым рекордом России (он улучшил результат на одно очко). В упражнении AM-30 (30 выстрелов стоя и 30 выстрелов с колена на дистанции 30 метров) Кузнецов выиграл в стрельбе с колена, стал третьим в стрельбе стоя и вторым — по сумме этих дисциплин. Он примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 12 по 17 августа в Ульяновске.