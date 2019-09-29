Федерация бобслея Канады разрешила олимпийской чемпионке Хамфрис выступать за США

Источник: AP 2019

«Совет директоров Федерации бобслея и скелетона Канады принял решение удовлетворить просьбу Кейли», — отмечается в документе. В федерации подчеркнули, что «это было не простое решение», но взвесив все доводы Хамфрис, они «отпустили ее к конкурентам, которым потенциально спортсменка может принести медали». «Увидимся на Олимпиаде в Пекине в 2022 году», — говорится в заявлении.

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Ранее 34-летняя бобслеистка потребовала от федерации разрешить ей выступать за сборную Соединенных Штатов, так как в родной организации она «больше не чувствует себя в безопасности». Хамфрис утверждала, что подверглась насилию со стороны наставника канадской сборной по бобслею Тодда Хейса, после чего приняла решение перейти в команду США. По ее словам, в сезоне 2017−2018 годов тренер ее «эмоционально, морально и словесно» унижал, в том числе и публично, чем сильно травмировал психику спортсменки.

Тогда федерация запретила ей переходить в стан конкурентов, а такое ее решение также поддержал суд города Калгари (провинция Альберта). После этого адвокаты спортсменки заявили, что «не собираются сдаваться».

Хамфрис — одна из самых титулованных спортсменок Канады. Олимпийская чемпионка Игр в Ванкувере (2010) и Сочи (2014), а также бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане (2018).