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20:26 (мск), источник: Sport24

Русский саночник Павличенко показал видео жесткого падения бобслеиста на трассе

Чемпион мира и Европы по санному спорту Семен Павличенко опубликовал в своем инстаграме видео жуткого падения бобслеиста на трассе.

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Во время заезда монобоб на вираже сильно вынесло на боковую стенку, в результате чего он перевернулся и в таком положении продолжил движение дальше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин не уточнил, с каким именно спортсменом произошел инцидент.

«Как вам такой полет тушечки более 200 кг?» — подписал видео Павличенко.

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