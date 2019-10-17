Русский саночник Павличенко показал видео жесткого падения бобслеиста на трассе
Чемпион мира и Европы по санному спорту Семен Павличенко опубликовал в своем инстаграме видео жуткого падения бобслеиста на трассе.
Чемпион мира и Европы по санному спорту Семен Павличенко опубликовал в своем инстаграме видео жуткого падения бобслеиста на трассе.
Во время заезда монобоб на вираже сильно вынесло на боковую стенку, в результате чего он перевернулся и в таком положении продолжил движение дальше.
Россиянин не уточнил, с каким именно спортсменом произошел инцидент.
«Как вам такой полет тушечки более 200 кг?» — подписал видео Павличенко.